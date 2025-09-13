Tüpraş, SUNFUSION Projesi ile Biyoyakıt Üretimi İçin Ar-Ge'ye Yatırım Yapıyor

Tüpraş, Avrupa Komisyonu'nun Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Ar-Ge projesi SUNFUSION ile mikroalgler ve yağlı mayalar gibi biyokaynaklardan hidrotermal sıvılaştırma yöntemiyle biyoyakıt üretecek.

Tüpraş'Stratejik Dönüşüm Planı'nın bir parçası olarak, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen yatırımlar ve projeleri hayata geçiriyor. Şirket, Avrupa Komisyonu'nun Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen SUNFUSION projesinde sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve denizcilik yakıtı üretimine uygun ıslak biyokütle kaynaklarını değerlendirerek biyoyakıt geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda saflaştırılmış mikroalgler ile yağlı mayalar, hidrotermal sıvılaştırma yöntemiyle biyoyakıta dönüştürülecek. Proses için gereken enerji ihtiyacı da güneş enerjisiyle sağlanacak. Ocak 2025'te başlayan ve 4 yıl sürecek proje Türkiye'den Tüpraş ve ODTÜ'nün yanı sıra Yunanistan, Fransa, Almanya, Norveç ve Sırbistan'dan toplam 10 partnerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Tüpraş, projenin son iki yılında hidrotermal sıvılaştırma yoluyla elde edilen biyoyağın analiz ve iyileştirme süreçlerini üstlenerek, bu ürünlerin endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Tüpraş Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şimşek, projenin stratejik önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Şirket olarak, "Enerjimiz Geleceğe" diyerek başlattığımız Stratejik Dönüşüm Yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2024 yılında Ar-Ge'ye toplam 229,3 milyon TL yatırım yaparak inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza hız verdik. Ufuk 2020 kapsamında desteklenen 17 adet proje başarıyla tamamlandı, Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen 7 proje de devam ediyor. 2025 Nisan ayında güncellediğimiz Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında sürdürülebilir rafinaj, SAF, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojene odaklanıyoruz. SUNFUSION projesi ile SAF ve sürdürülebilir denizcilik yakıtı üretimine yönelik alternatif ham madde ve teknolojilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlanacağına inanıyoruz. 2050'ye kadar karbon nötr lider enerji şirketi olma yolunda ilerlerken attığımız adımlar, Ar-Ge ve inovasyonu temel taşlardan biri olarak gördüğümüzün en somut göstergesidir."

Yapılan açıklamaya göre, SUNFUSION kapsamında güneş enerjisinden biyoyakıta yüzde 50'nin üzerinde enerji dönüşüm verimliliği hedefiyle, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yeni standartlar belirlenmesi amaçlanıyor. Proje, Avrupa Birliği'nin 2030 yılı için belirlediği yüzde 45 yenilenebilir enerji kullanım hedefini destekleyerek, ulaşım sektöründeki yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.