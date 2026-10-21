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Ömer Çelik'ten von der Leyen'e tepki: Dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir

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Ömer Çelik'ten von der Leyen'e tepki: Dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir."

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Kaynak: ANKA
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