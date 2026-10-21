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YENİ Parti Genel Sekreteri Emre, Libya anlaşmasına yönelik AB sözlerini reddetti

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YENİ Parti Genel Sekreteri Emre, Libya anlaşmasına yönelik AB sözlerini reddetti
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YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz anlaşması açıklamalarına tepki gösterdi. Emre, iki egemen devlet arasındaki anlaşmanın siyasi açıklamalarla hükümsüz ilan edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya yönelik açıklamalarına ilişkin "İki egemen devlet arasındaki bir anlaşmayı siyasi açıklamalarla hükümsüz ilan eden yaklaşımı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Akdeniz'de kalıcı barış ve işbirliği, bütün tarafların haklarına ve egemenliğine saygıyla mümkündür" dedi.

YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Emre şunları kaydetti:

"Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyor; iki ülkenin ortak çıkarlarını gözeten bu karar için Libya makamlarına teşekkür ediyorum. Uluslararası anlaşmaları kendi kurumları aracılığıyla değerlendirmek ve onaylamak, Libya halkının egemenlik hakkıdır. Avrupa Birliği yetkililerinin bu iradeye saygı göstermesi gerekir. Üye ülkelerle dayanışma, Türkiye ve Libya'nın meşru hak ve çıkarlarını yok saymanın gerekçesi olamaz. İki egemen devlet arasındaki bir anlaşmayı siyasi açıklamalarla hükümsüz ilan eden yaklaşımı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. AB yetkililerini, bölgedeki sorumluluklarına uygun davranmaya ve uluslararası hukuk, hakkaniyet ve karşılıklı saygı temelinde diyaloğu desteklemeye davet ediyorum. Akdeniz'de kalıcı barış ve işbirliği, bütün tarafların haklarına ve egemenliğine saygıyla mümkündür."

Kaynak: ANKA
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