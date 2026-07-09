Hız cezaları tarihe karışabilir: Araçlara otomatik hız sınırlayıcı geliyor

Avrupa Komisyonu'nun değerlendirdiği radikal yol güvenliği reformları, her yeni araca hız limitini aşan sürücüler için motor gücünü sınırlayan bir cihaz takılmasını gerektiriyor. Cihazlar, uydular ve 5G sinyalleriyle aracın konumunu belirleyip düşük hız limitli bölgelere girildiğinde müdahale ediyor.

Yol güvenliği kampanyacıları önerinin yüzlerce hayat kurtaracağını savunurken, eleştirmenler planı 'absürt' olarak nitelendirip teknolojinin güvenilirliğini sorguluyor. Sürücüler acil durumlarda kısa süreliğine hızlanabilecek. Cihazların 2030'dan itibaren zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

İngiltere'de muhalefet ve sürücü grupları sisteme sert itiraz ediyor. Thatcham Research'ün araştırmasına göre mevcut ISA sistemleri hız limiti değişimlerini dört vakadan birinde tespit edemiyor. Avrupa Komisyonu ve İngiltere Ulaştırma Bakanlığı sürecin henüz erken aşamada olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi