Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Temasları Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Temasları Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Toplantısı için Lüksemburg'da bulunarak Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

