Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: "Von Der Leyen ile Dron Anlaşması'nın İmzalanması İçin Sonraki Adımları ve Olası Zaman Çizelgelerini Konuştuk"

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Zelenski, görüşmede Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik süreci, savunma alanındaki iş birliği, enerji güvenliği ve kış hazırlıklarını ele aldıklarını belirterek, "Von der Leyen ile ekiplerimiz Dron Anlaşması'nın imzalanması için sonraki adımları ve olası zaman çizelgelerini konuştuk" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Ankara'da, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen ile verimli bir görüşme yaptıklarını" bildirdi. Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunu ele aldık. Yakın gelecekte kalan müzakere kümelerini açmak ve bu yolda ivmeyi kaybetmemek önemli. Şu anda ekiplerimiz Dron Anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor ve bugün anlaşmanın imzalanması için sonraki adımları ve olası zaman çizelgelerini konuştuk. Ayrıca, yaklaşan uluslararası etkinlikler konusunda pozisyonlarımızı uyumlu hale getirdik. Önümüzde birçok önemli etkinlik var, hem yurtdışında hem de Ukrayna'da."

Enerji yolunu ve kış hazırlıklarını detaylı bir şekilde ele aldık. Herkes kış gelmeden bu savaşı bitirmekle ilgileniyor, ancak olaylar nasıl gelişirse gelişsin, halkımızı korumaya ve Ukrayna'nın direncini sağlamaya hazır olmalıyız. Enerji desteği ve tüm önceki anlaşmaların uygulanıyor olması için minnettarım. Yeni fikirler de var. Tüm Avrupa'nın enerji güvenliği üzerinde birlikte çalışıyoruz. Destek, liderlik ve Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğun için teşekkürler, Ursula."

Kaynak: ANKA