AB göçü sıkılaştıracak, nitelikli iş gücüne kapıları açacak

AB, bir yandan göçü sıkılaştırırken diğer yandan üçüncü ülkelerle iş birliğini artırıp daha fazla nitelikli işgücü çekmeyi hedefliyor.Avrupa Komisyonu, 2026–2030 döneminde daha sıkı bir göç politikası uygulamayı ve aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine daha fazla nitelikli iş gücü çekmeyi planlıyor. AB İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, sınırların etkili şekilde kontrol edilmesinin hem korunmaya muhtaç kişileri korumak hem de küresel rekabette güçlü kalmak için gerekli olduğunu dile getirdi.

Yeni strateji üç hedefe dayanıyor: düzensiz göçü ve insan kaçakçılığını önlemek, savaş ve baskıdan kaçanları korumak ve AB'ye uzman iş gücü kazandırmak. Komisyon bu hedefler için öncelikler belirledi.

İlk adım, üçüncü ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesini kapsıyor. Buna göre göç yolları boyunca AB destekli "çok amaçlı merkezler" kurulması planlanıyor. Bu merkezlerin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

AB, son dönemde Mısır ve Libya gibi ülkelerle iş birliğini artırarak düzensiz göçü sınırlamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Mısır'da kriz bölgelerinden gelen yaklaşık bir milyon mülteci bulunuyor.

İş birliği yapmayan ülkelerin vizesiz seyahat düzenlemeleri askıya alınacak

Komisyon ayrıca, iltica başvurusu reddedilen kişilerin geri kabulü için üçüncü ülkelere daha fazla baskı uygulamayı hedefliyor. Stratejide, hızlı ve etkili geri göndermelerin sığınma sisteminin güvenilirliği için zorunlu olduğu vurgulanıyor. AB, bu süreçte vize politikalarını da bir araç olarak kullanacak. Göç konusunda iş birliği yapmayan ülkeler için vizesiz seyahat düzenlemeleri askıya alınabilecek.

Stratejinin diğer ayağı ise AB'de büyüyen iş gücü açığı. Komisyon, önümüzdeki beş yılda birçok sektörde nitelikli çalışan ihtiyacının artacağını öngörüyor. Bu nedenle üçüncü ülkelerle iş gücü anlaşmalarının genişletilmesi, mesleki yeterliliklerin daha hızlı tanınması ve vize süreçlerinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek sağlanması planlanıyor.

dpa / TY,ET