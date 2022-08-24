Afyon Haber, Afyon Son Dakika Haberleri - Haberler

Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Afyon, Konya ve Ankara’dan sonra buğday üretiminde 3. sıradadır. Afyon’da M.Ö. 3.asırda dahi haşhaş üretimi yapılıyordu. Roma başta, Avrupa’nın büyük bölümünde Afyon mermeri kullanılmıştır. Afyon’un en büyük tabii zenginliği mermerdir. Afyonkarahisar’ın ilçeleri; Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Merkez, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Afyon haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Afyon son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.