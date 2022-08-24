Afyon Haber, Afyon Son Dakika Haberleri - Haberler

Afyon Haberleri
Afyon haber, Afyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Afyon
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:43
|Öğle
13:05
|İkindi
16:48
|Akşam
19:48
|Yatsı
21:11
|Vali
|Gökmen Çiçek
|Bld. Başkanı
|Mehmet Zeybek - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.afyonkarahisar.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.afyon.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|17
|Yüzölçümü
|4.016 km2
|Rakım
|1021m
|Posta Kodu
|03000
|Alan Kodu
|0272
|Plaka Kodu
|03
|Koordinatı
|38.75667, 30.54333
|Afyon Seçim Sonuçları
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