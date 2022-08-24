Afyon Haber, Afyon Son Dakika Haberleri - Haberler

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Afyon Haberleri

Afyon haber, Afyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Afyon haberi... Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

Afyon haberi... Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

Afyon - 3 Saat Önce
Muhtarlar, tayini çıkan kaymakam için bir araya gelip imza topladı

Muhtarlar, tayini çıkan kaymakam için bir araya gelip imza topladı

Afyon - 3 Saat Önce
Müjdeyi Başkan Önsay verdi

Müjdeyi Başkan Önsay verdi

Afyon - 4 Saat Önce
Bakan Akar: 'TSK, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda ve...

Bakan Akar: "TSK, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda ve...

Afyon - 4 Saat Önce
Afyon gündem haberi: TSK SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR'DA AÇILDI

Afyon gündem haberi: TSK SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR'DA AÇILDI

Afyon - 5 Saat Önce
İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

Afyon - 5 Saat Önce
Afyon haberi: Afyonkarahisar'da bir ilk: TSK'nın göz bebekleri sergilendi

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da bir ilk: TSK'nın göz bebekleri sergilendi

Afyon - 5 Saat Önce
Afyon haberi... Müşteri sandı, çay ısmarladı... Hırsızlık şüphelisi tezgahtaki telefonu böyle çaldı

Afyon haberi... Müşteri sandı, çay ısmarladı... Hırsızlık şüphelisi tezgahtaki telefonu böyle çaldı

Afyon - 6 Saat Önce
Afyon haberi: Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek

Afyon haberi: Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek

Afyon - 6 Saat Önce

Afyon

Nüfus725.568 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3131°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:43 		Öğle
13:05 		İkindi
16:48 		Akşam
19:48 		Yatsı
21:11
ValiGökmen Çiçek
Bld. BaşkanıMehmet Zeybek - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.afyonkarahisar.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.afyon.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı17
Yüzölçümü4.016 km2
Rakım1021m
Posta Kodu03000
Alan Kodu0272
Plaka Kodu03
Koordinatı38.75667, 30.54333
Afyon Seçim Sonuçları
Afyon Gündemindeki Kişiler
Afyon Haber Dağılımı
Konya haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Akşehir Onur Günü'nde katıldı

Konya haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Akşehir Onur Günü'nde katıldı

Afyon - 6 Saat Önce
İzmir haber | İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Dava Açıldı. Tunç Soyer: 'Bir Zehir, Bir Çöp Kargosu Geliyor. Yağma Yok, İzmir Buna Geçit Vermeyecek'

İzmir haber | İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Dava Açıldı. Tunç Soyer: "Bir Zehir, Bir Çöp Kargosu Geliyor. Yağma Yok, İzmir Buna Geçit Vermeyecek"

Afyon - 8 Saat Önce
Afyon spor: Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

Afyon spor: Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

Afyon - 9 Saat Önce
Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümü nedeniyle 15 kilometre yürüyecek

Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümü nedeniyle 15 kilometre yürüyecek

Afyon - 10 Saat Önce
İzmir haberleri... Menemen FK Bedirhan'la imzaladı

İzmir haberleri... Menemen FK Bedirhan'la imzaladı

Afyon - 10 Saat Önce

Bakan Akar: "TSK, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda ve...
Büyük Taarruz Bisiklet Turu

Büyük Taarruz Bisiklet Turu

Afyon - 11 Saat Önce
Afyon yerel haberleri | Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı

Afyon yerel haberleri | Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı

Afyon - 13 Saat Önce
24 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Afyon - 15 Saat Önce
Afyon gündem haberi: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyon gündem haberi: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyon - Dün 18:53
Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyon - Dün 18:31
Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyon - Dün 16:13
Kutlamalar için valilikten ücretsiz servis imkanı

Kutlamalar için valilikten ücretsiz servis imkanı

Afyon - Dün 14:42
Afyon haberi... Çay kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Afyon haberi... Çay kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Afyon - Dün 12:29
Manisa gündem haberi | Sarıgöl'deki fay hattı, bilim dünyasına sunuldu

Manisa gündem haberi | Sarıgöl'deki fay hattı, bilim dünyasına sunuldu

Afyon - Dün 10:21
Afyon haber! Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor

Afyon haber! Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor

Afyon - Dün 09:24
23 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Afyon - Dün 05:58
Afyon haber! Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Afyon haber! Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Afyon - 22.08.2022
Şırnak spor haberleri... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

Şırnak spor haberleri... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

Afyon - 22.08.2022
Afyon haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyon haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyon - 22.08.2022
Afyon haberleri | Seyahatsever Projesiyle gençler Afyonkarahisar'ı keşfediyorlar

Afyon haberleri | Seyahatsever Projesiyle gençler Afyonkarahisar'ı keşfediyorlar

Afyon - 22.08.2022
Afyon yerel haberi: Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı

Afyon yerel haberi: Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı

Afyon - 22.08.2022
Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Aşçının minibüsü ve yemek takımları çalındı

Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Aşçının minibüsü ve yemek takımları çalındı

Afyon - 22.08.2022
Afyon haberi | Burak Topçu, Afyonspor'da

Afyon haberi | Burak Topçu, Afyonspor'da

Afyon - 22.08.2022
22 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

22 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Afyon - 22.08.2022
Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü

Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü

Afyon - 22.08.2022
Hazırlık maçında dostluk kazandı

Hazırlık maçında dostluk kazandı

Afyon - 21.08.2022
Afyon haber | Taner Taşkın: 'Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi'

Afyon haber | Taner Taşkın: "Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi"

Afyon - 21.08.2022
Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü

Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü

Afyon - 21.08.2022
21 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Afyon - 21.08.2022
Aydın 3. sayfa haberleri... Kuşadası'na tatile gelen doktor denizde boğuldu

Aydın 3. sayfa haberleri... Kuşadası'na tatile gelen doktor denizde boğuldu

Afyon - 20.08.2022
Afyon haberleri: AFYONKARAHİSAR - Kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyon haberleri: AFYONKARAHİSAR - Kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyon - 20.08.2022
Afyon gündem haberi: Çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Afyon gündem haberi: Çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Afyon - 20.08.2022
Son Dakika | Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

Son Dakika | Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

Afyon - 20.08.2022
Afyon haberleri! Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da

Afyon haberleri! Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da

Afyon - 20.08.2022
NESLİ TEHLİKEDEKİ 5 ENDEMİK BALIK KORUMA ALTINDA

NESLİ TEHLİKEDEKİ 5 ENDEMİK BALIK KORUMA ALTINDA

Afyon - 20.08.2022
20 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

20 Ağustos 2022 Afyon hava durumu nasıl? Meteoroloji Afyon bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Afyon - 20.08.2022
Son dakika haber | Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı

Son dakika haber | Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı

Afyon - 19.08.2022
Bir garip hırsızlık olayı! Çalınan eşya herkesi hayreti düşürdü

Bir garip hırsızlık olayı! Çalınan eşya herkesi hayreti düşürdü

Afyon - 19.08.2022
Afyon gündem haberi: Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi

Afyon gündem haberi: Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi

Afyon - 19.08.2022
Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Afyon - 19.08.2022
Afyon haber: Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyon haber: Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyon - 19.08.2022
Afyon haberi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyon - 19.08.2022
Afyon haber... AFYONKARAHİSAR - Ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı

Afyon haber... AFYONKARAHİSAR - Ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı

Afyon - 19.08.2022
Bursa haberleri! Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bursa haberleri! Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Afyon - 19.08.2022
Afyon haberi: Afyonkarahisarlı Pancar Üreticisi: 'Elim Hamur, Karnım Aç' Durumunda Çiftçi

Afyon haberi: Afyonkarahisarlı Pancar Üreticisi: 'Elim Hamur, Karnım Aç' Durumunda Çiftçi

Afyon - 16.08.2022
SUBÜ, TEKNOFEST İHA yarışmasında birinci oldu

SUBÜ, TEKNOFEST İHA yarışmasında birinci oldu

Afyon - 15.08.2022
Tahsin Tam: 'Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok'

Tahsin Tam: "Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok"

Afyon - 15.08.2022
Bursa spor: Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Bursa spor: Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Afyon - 15.08.2022
Bursa haberleri: Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

Bursa haberleri: Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

Afyon - 14.08.2022
Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Afyon, Konya ve Ankara’dan sonra buğday üretiminde 3. sıradadır. Afyon’da M.Ö. 3.asırda dahi haşhaş üretimi yapılıyordu. Roma başta, Avrupa’nın büyük bölümünde Afyon mermeri kullanılmıştır. Afyon’un en büyük tabii zenginliği mermerdir. Afyonkarahisar’ın ilçeleri; Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Merkez, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Afyon haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Afyon son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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