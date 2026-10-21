Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

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Emirdağ’da iki otomobilin karşı karşıya çarpıştığı kaza, 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı