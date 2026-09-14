Sosyal medyadan silah ve mühimmat paylaşımı yapınca gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat paylaşımları yapan bir şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. isimli şahsın sosyal medya üzerinden silah ve mühimmatlarla alakalı paylaşımlar yaptığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği, 55 mermi ve bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı