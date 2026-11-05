Afyon İhsaniye'de iki araçta 5 kişi ölü bulundu, şüpheli kırmızı araçla kaçtı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada iki araçta 5 kişinin cesedinin bulunması olayında şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu mahallelerde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı