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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı

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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı katliamın ardından Eskişehir'e kaçan saldırgan Arif Sefa Özdemir, Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının açtığı ateş sonucu 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

8 kişiyi ateşli silahla katlettikten sonra gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

İKİ JANDARMA YARALANDI 

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Ö., güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSinan Zeybekler:★ Okurların en beğendiği

8 kişiyi öldür sonra yakala ömür boyu hapis besle idam idam idam bu kadar basit

Yorum Beğen9
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Atın içeri sıcak sıcak yatsın ekmek elden su barajdan

Yorum Beğen3
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yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuzaffer doğan:

bunca akıttığı kandan sonrası gözden kaçması mümkün değil, neden bu kadar seri katil olduğunu merak ediyoruz ,ne zoru vardı degermiydi ,aslaaa

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Haber YorumlarıMuhittin Olcar:

hemen asin gitsin Mali

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Haber Yorumlarıaytekus:

Aferin güvenlik güçlerine

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