Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

8 kişiyi ateşli silahla katlettikten sonra gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

İKİ JANDARMA YARALANDI

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Ö., güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.