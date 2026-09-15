Psikolog olan eşiyle tartışan doktoru darp etti

Afyonkarahisar'da bir doktor, aynı hastanede psikolog olarak görev yapan kadının kocası tarafından dövüldü. Hastane içinde meyana gelen olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolog doktor H.M. ile doktor K.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.M.'nin eşi olduğu belirtilen şahıs, karısının yanında hastane içerisinde doktor K.P.'ye saldırarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği yöneticileri açıklama yapmaktan kaçınarak, soruları cevapsız bıraktı. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe ise olayın 'sağlıkta şiddet' ile ilgili olmadığı ve tamamen kişisel meselelerden kaynaklandığını kaydederek, bu yüzden olaya müdahil olmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, olaya karışan tarafların karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı