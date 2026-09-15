Haberler

Psikolog olan eşiyle tartışan doktoru darp etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da bir doktor, aynı hastanede psikolog olarak görev yapan kadının kocası tarafından dövüldü.

Afyonkarahisar'da bir doktor, aynı hastanede psikolog olarak görev yapan kadının kocası tarafından dövüldü. Hastane içinde meyana gelen olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolog doktor H.M. ile doktor K.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.M.'nin eşi olduğu belirtilen şahıs, karısının yanında hastane içerisinde doktor K.P.'ye saldırarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği yöneticileri açıklama yapmaktan kaçınarak, soruları cevapsız bıraktı. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe ise olayın 'sağlıkta şiddet' ile ilgili olmadığı ve tamamen kişisel meselelerden kaynaklandığını kaydederek, bu yüzden olaya müdahil olmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, olaya karışan tarafların karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi