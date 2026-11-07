8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da yaşanan ve Türkiye'yi sarsan 8 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılar zincirine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Biçerdöver alışverişinden doğan anlaşmazlık nedeniyle başlayan olayda 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in, farklı noktalarda karşılaştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtığı, kaçış güzergahında araçları gasp ederek ilerlediği belirlendi. Zanlının ilk 6 kişiyi yaklaşık 15 kilometrelik alanda öldürmesi, olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İLK 3 KİŞİYİ BİÇERDÖVER PARASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında biçerdöver parasını almaya gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

YAŞLI ÇİFTİ ÖLDÜRÜP ARAÇLARINI GASBETTİ

İlk saldırının ardından kaçmaya başlayan zanlı, Kıyır köyü güzergahında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu aracın önünü kesti. Fiat Doblo marka otomobili ele geçirmek isteyen Özdemir, yaşlı çifti silahla öldürdükten sonra araçlarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaşan zanlı, Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine bir kez daha silahını ateşledi. Şen'in de hayatını kaybetmesiyle Ayazini ve Kıyır köyleri çevresinde öldürülenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

TIR ŞOFÖRÜNÜ VE BİR KADINI YARALADI

Kaçışını sürdüren Özdemir, Selimiye köyü yakınlarında bir tırın önünü keserek ateş açtı. Saldırıda tır sürücüsü M.K. yaralanırken yanında bulunan oğlu yara almadan kurtuldu.

Ardından Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak için aracına binen S.P. isimli kadının otomobilini gasp etmeye çalıştı. Silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

İKİ ÖĞRETMENİ DE ÖLDÜRDÜ

Zanlının sonraki hedefi İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında bulunan bir otomobil oldu. Araçtaki öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46), pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan S.S.G. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İki öğretmenin öldürülmesiyle can kaybı 8'e yükseldi. Özdemir, bir başka aracı gasp ederek Eskişehir yönüne kaçmaya devam etti.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönüne ilerleyen zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde T.G. ve arkadaşının bulunduğu otomobili silah zoruyla gasp etti. Bu sırada kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtildi.

Taşlık Mahallesi'nde gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine otomobili terk eden Özdemir, bir süre yaya olarak kaçtı. Ardından süt satan bir vatandaşa ait başka bir otomobili de silah zoruyla alarak kaçışını sürdürdü.

JANDARMAYA ATEŞ AÇTI, 2 PERSONEL YARALANDI

Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan olayda 2 jandarma personeli hafif yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan Arif Sefa Özdemir, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı