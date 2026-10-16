Afyonkarahisar'da balıkçı esnafını sırtından vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da balıkçı esnafını sırtından vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da pazar yerinde husumetli olduğu balıkçı esnafını tabancayla sırtından vuran şüpheli, olay yerinden kaçtıktan sonra evinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan balıkçı esnafı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Ö.A, Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde aralarında husumet bulunan balıkçı esnafı S.K'yi (38) tabancayla sırtından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Ö.A, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA