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Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu

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Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
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15 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da farklı noktalardaki iki araçta 5 kişi pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. 

TİCARİ ARAÇLA KAÇTI

Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği ve olay sonrasında da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalamak suretiyle alarak kaçtığı öğrenildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan; cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk kareler:

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okurların en beğendiği yorum
berkcan çınar:Şu ülkede olan hiçbir şeye şaşırmıyorum artık
Tüm yorumlar (15)
Bu haber 266 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıberkcan çınar:★ Okurların en beğendiği

Şu ülkede olan hiçbir şeye şaşırmıyorum artık

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme13
Haber Yorumları54fct7bkgx:

ülke de bir yerine bir şey mi battı düzgün yaşamazsan olacaklara katlanırsın

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme8
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yabancilar buyuk ihtimal defineciler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFLOZOF:

Akıl küpü Hemen çözdü

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
Haber Yorumlarıbyznyjfjtz:

sharlock hasan..:)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları128547Ab&:

Bence bilardo ve saman severler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gazetelerde '' tetikçi '' ilanları yayınlanıyorsa bir ülkede , çivi çıkmış demektir. Hayır beklenmez...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Memleketi Teksasa çevirdiniz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Güneş:

Siz bir araç diyorsunuz başka kaynaklar 2 araç içinde diye haber veriyor. Kime nasıl inanalım.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

evet düzelttiler başlığı iki araç diye:))

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