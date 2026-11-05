Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.

TİCARİ ARAÇLA KAÇTI

Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği ve olay sonrasında da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalamak suretiyle alarak kaçtığı öğrenildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan; cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk kareler:

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı