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Betül Gündüz kimdir? Afyon Başsavcı Vekili Betül Gündüz kaç yaşında, nereli?

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Betül Gündüz kimdir? Afyon Başsavcı Vekili Betül Gündüz kaç yaşında, nereli?
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Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2026 tarihli kararnamesiyle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Betül Gündüz, görev yeri değişiklik iddialarıyla gündeme geldi. Gündüz’ün mesleki geçmişi ve biyografisine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Betül Gündüz kimdir? Afyon Başsavcı Vekili Betül Gündüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Türk yargı teşkilatında Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Betül Gündüz, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasının ardından görev yeri değişiklikleriyle gündeme geldi. Peki, Betül Gündüz kimdir? Afyon Başsavcı Vekili Betül Gündüz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AFYON BAŞSAVCI VEKİLİ BETÜL GÜNDÜZ KİMDİR?

Betül Gündüz, Türk yargı teşkilatında Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan bir hukukçudur. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yaptığı belirtilen Gündüz, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Gündüz’ün mesleki görevlerine ilişkin basına yansıyan bilgiler, Şanlıurfa’daki görevinin ardından Afyonkarahisar’da başsavcı vekili olarak görevlendirildiğini ortaya koydu. Ancak Afyonkarahisar’daki görevi uzun sürmedi. Yaklaşık üç-dört ay sonra görev yerinin yeniden değiştirildiği ve Diyarbakır’a Cumhuriyet savcısı olarak atandığı yönünde haberler yayımlandı.

Basına yansıyan bilgilere göre Gündüz, Diyarbakır’a atanmasının ardından yaptığı itiraz üzerine İzmir’de görevlendirildi. Görev yeri değişikliklerinin gerekçesine ilişkin ayrıntılar konusunda ise mevcut bilgilerle kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

BETÜL GÜNDÜZ KAÇ YAŞINDA?

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Betül Gündüz’ün yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. 

BETÜL GÜNDÜZ NERELİ?

Betül Gündüz’ün nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Gündüz’ün memleketi veya doğum yeri hakkında mevcut bilgilerde kesin bir açıklama yer almıyor.

BETÜL GÜNDÜZ’ÜN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Betül Gündüz’ün 2026 yılındaki mesleki görevlendirmeleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasıyla gündeme geldi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Gündüz, 12 Haziran 2026 tarihli Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Afyonkarahisar’a atandı.

Daha sonra Diyarbakır’da Cumhuriyet savcısı olarak görevlendirildiği, yaptığı itirazın ardından ise görev yerinin İzmir olarak değiştirildiği yönünde haberler yayımlandı. Söz konusu görevlendirmelerin gerekçelerine ilişkin ayrıntıların değerlendirilmesinde resmî açıklamaların esas alınması gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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