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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı silahla vurulmuş halde bulundu. Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ YARDIMCISININ DURUMU AĞIR

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ayrancı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı

Güvenlik güçleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanede tedavisi süren İhsan Ayrancı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın meydana geliş sebebini ve detaylarını aydınlatmaya yönelik soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKolbastı:

Faili meçhul cinayetleri aydınlatiyoruz dediklerinden bu yana, kaçıncı faili meçhul cinayet oldu sayamadım.Allah sonumuzu hayır eylesin.

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Haber Yorumlarıkxn6qkxd9g:

Ülke ne hale geldi birşeyler düzelsin diye bekledikçe dahada kötüye gidiyor!

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Haber YorumlarıSelim K:

Bir ülkenin gerçek halini durumunu öğrenmek istiyorsanız o ülkede insanlar nasıl ölüyor ona bakın demiş bir düşünür , ev çökmeleri iş kazaları silahla öldürülen bürokratlar okullardan öğrenciler daha neler neler

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Haber YorumlarıRevolver:

Ülke teksasa döndü

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Haber YorumlarıDesperado null:

devlet adamini öldürüyorlar okullar nasl güvenli olacak insalik bitmiş

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