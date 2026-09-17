11 milyonluk vurgun yapan 11 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerine polis süsü vererek vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Erzurum ve Kocaeli'de eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı