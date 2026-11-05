Ayşe Sena Demir kimdir, Afyon'da öldürülen öğretmen Ayşe Sena Demir kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, nereli, ne öğretmeniydi, hangi okulda görevli

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Ayşe Sena Demir'in İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı belirlendi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki öğretmenin kimliğini doğrulayarak taziye mesajı yayımladı. İşte öğretmen Ayşe Sena Demir hakkında bilinenler ve saldırıya ilişkin son gelişmeler.

AYŞE SENA DEMİR KİMDİR?

Ayşe Sena Demir, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmendi. Demir, 5 Kasım 2026'da ilçede düzenlenen silahlı saldırılarda, okulda birlikte görev yaptığı öğretmen Hilal Mete ile birlikte hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde saldırganın, iki öğretmenin bulunduğu otomobil dahil karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalıştığı ve içerisindeki insanlara ateş açtığı tespit edildi.

AYŞE SENA DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Sena Demir'in yaşına ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Öğretmenin genç yaşta hayatını kaybettiği belirtiliyor.

AYŞE SENA DEMİR NE ÖĞRETMENİYDİ?

Ayşe Sena Demir, İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapıyordu. Demir'in branşına ilişkin bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AYŞE SENA DEMİR NERELİ?

Ayşe Sena Demir'in memleketine ilişkin bilgi henüz açıklanmadı.

AYŞE SENA DEMİR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ayşe Sena Demir'in medeni durumu ve çocuğu olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin kimliklerini doğrulayarak taziye mesajı yayımladı. İki öğretmenin ölüm haberi, meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

AFYONKARAHİSAR'DA NE OLDU?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, iki farklı noktadaki otomobillerde ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu. Saldırganın bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde de 3 kişiyi tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamadı, 1 kişinin ise durumu ağır. Saldırılarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KİM?

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen saldırganın 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu öğrenildi. Şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlıkköy Mahallesi kırsalında çamura saplanmış ve terk edilmiş halde bulundu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için güvenlik güçlerinin dron destekli arama çalışmaları sürüyor.