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Afyonkarahisar'da bir sürücü, sokak köpeğine çarpıp durmayarak yoluna devam etti

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Afyonkarahisar'da bir sürücü, sokak köpeğine çarpıp durmayarak yoluna devam etti
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil, sokakta duran köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek aksayarak olay yerinden uzaklaşırken, sürücünün durmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sucukçular Sitesi içerisinde seyir halinde olan bir otomobil, sokakta duran köpeğe çarptı.

ARDINA BAKMADAN DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek aksayarak olay yerinden uzaklaşırken, sürücü ise durmayarak yoluna devam etti. Kazayı gören güvenlik kulübesindeki görevli ise hemen dışarı çıkarak kaçan aracın arkasından baktı ve plakasını tespit etmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Vicdanları sızlatan o anlar, sitede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın köpeğe çarpma anı, sürücünün durmayarak hızla uzaklaşması, köpeğin acı içinde topallayarak olay yerinden kaçması yer alıyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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