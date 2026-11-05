Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren şüphelinin, kaçış güzergahındaki başka bir köyde 2 kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

İKİ FARKLI NOKTADA 6 CESET BULUNDU

İlçeye bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı noktadaki otomobiller ve çevresinde toplam 6 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlendi.

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yapılan ilk tespit ve saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde 2 kişiyi daha tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Yaralı vaziyette hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaşan ve şehir dışından geldiği belirlenen silahlı şüphelinin, Kütahya istikametine doğru kaçtığı tespiti üzerine, sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapatırken, polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik geniş çaplı operasyonu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Öte yandan saldırganın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

VALİLİK: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Olaya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haberler.com