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Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi

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Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırganın, kaçış güzergahındaki başka bir köyde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Can kaybının 8'e yükseldiği olayın ardından polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik başlattığı geniş çaplı operasyon devam ederken, saldırganın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı noktada otomobiller ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu.
  • Şüphelinin kaçış güzergahındaki Yukarıtandır köyünde 2 kişiyi daha tüfekle vurduğu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınların kurtarılamadığı belirlendi.
  • Kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya istikametine kaçtığı tespit edilen şüphelinin kimlik bilgileri güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren şüphelinin, kaçış güzergahındaki başka bir köyde 2 kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

İKİ FARKLI NOKTADA 6 CESET BULUNDU

İlçeye bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı noktadaki otomobiller ve çevresinde toplam 6 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlendi. 

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yapılan ilk tespit ve saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde 2 kişiyi daha tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Yaralı vaziyette hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaşan ve şehir dışından geldiği belirlenen silahlı şüphelinin, Kütahya istikametine doğru kaçtığı tespiti üzerine, sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapatırken, polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik geniş çaplı operasyonu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI 

Öte yandan saldırganın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

VALİLİK: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Olaya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Hak Adalet:Millet kafayı yedi iyice.
Tüm yorumlar (29)
Bu haber 104 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (29)

Haber Yorumlarımedinem4549:İlk yorumu

bu saatten sonra ölenler akıllara hep fon itirafçılarını getirir ??

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme26
Haber YorumlarıMahmut Sağıroğlu:

fon ne alaka solcu kardeş kafan iyimi senin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHak Adalet:★ Okurların en beğendiği

Millet kafayı yedi iyice.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper1:

idam olsun bak kimse adam öldürebiliyormu..

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Şimdi bu katliamı yapan yakalansa alacağı en büyük ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis. Olmaz böyle bir ceza. Bu ülkeye idam cezası geri gelsin. Yapsınlar referandum. Halk kabul ederse yasalaştırp yürürlüğe hemen gitsin. Ben İDAM CEZASININ geri gelmesini istiyorum......

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHüseyin Çelik:

ah ülke vah ülkem eyvah eyvah

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

nereye gidiyor insanlık anlamadım ya

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsaac Clarke:

öldürürler insanlar zalimleşti...

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