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Bakan Göktaş Afyonkarahisar'daki saldırılarda ölen 8 kişi için başsağlığı diledi

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Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırılara ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Göktaş, yaralıya acil şifa dileyerek psikososyal destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede ailelerimizin yanındayız. Bu süreçte ailelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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