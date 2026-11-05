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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenler, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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