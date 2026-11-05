Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3 farklı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlar içerisindeki 3 farklı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
EMNİYET VE JANDARMAYA DAĞITILDI
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR TUTULDU
Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.