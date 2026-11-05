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Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

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Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
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20 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3 farklı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlar içerisindeki 3 farklı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYET VE JANDARMAYA DAĞITILDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR TUTULDU

Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okurların en beğendiği yorum
Okur 2375:derdin ne o kadar can aldın
Tüm yorumlar (20)
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıOrhan Özdemir:

millet kafayı yedi artık gün gecmiyorki bir katliam ya vurgun ile uyanmayalım ülkesine dönen suriyeliler bizden daha şanslı gidecekleri bir ülkeleri var

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
Haber Yorumları128547Ab&:

sende gidebilirsin yaprağim tutan yok seni biz temizliğe Eko ile başladık bilardocu ile devam ediyoruz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
Haber YorumlarıOkur 2375:★ Okurların en beğendiği

derdin ne o kadar can aldın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSerdar Ertüzün:

Adam masum birine benziyor yoldan çıkarmışlar belliki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
Haber YorumlarıRamazan Katırcı:

Para kaybedip yada çiftçi ise batmış olabilir oda cinnet geçirmiştir diye düşünüyorum. Parası çok olanın cinnet geçiren gören varmı. Anca makarnacılar çıkar, rahatlıktan der. Yoksa, Elanmask, Foncular vs.niye yapmıyor diyeceksin makarnacı tayfasına.

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Haber YorumlarıKorkusuz Korkak:

Neden mi bu haldeyiz? 12 Mayıs 2003 Yeni TCK tasarısı TBMM'ye sunuldu. 26 Eylül 2004 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kabul edildi. 12 Ekim 2004 Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Haziran 2005 Eski TCK'nın yerini alarak yürürlüğe girdi. İdamı kaldıranlar şimdi idam istiyor :)

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Haber Yorumları14531453:

ne yaşamış olabilir ki 8 kişiyi öldürmüş

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Haber YorumlarıMustafa Seçkin:

Bu nasıl bir insanlık bu nasıl bir King Bu nasıl bir nefret

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Haber YorumlarıSerkan ergezer :

DERHAL ERKEN SEÇİM ŞARTTIR BU ÜLKEDE ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORUZ ARIYORUZ MAALESEF ÜLKEYİ YÖNETENLERİN YENİ TÜRKİYE Sİ GÜÇLÜ TÜRKİYE Sİ BU OLSA GEREK EĞİTİM SİL BAŞTAN DEĞİŞMELİ İKTİDAR DEĞİŞMELİ

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