Afyon cinayetinde SON DURUM! Afyonkarahisar olayı nedir? Afyon’da ne oldu, 8 kişiyi öldüren adam kim, neden öldürdü?

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç köyde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturma devam ediyor. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıların ardından kaçan cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında zanlının saldırıları gerçekleştirme nedeni henüz netlik kazanmazken, köylüsü Ali İhsan Adatepe'nin alacak verecek meselesine ilişkin iddiaları da gündeme geldi. Peki, Afyonkarahisar olayı nedir, 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir kimdir, saldırıları neden gerçekleştirdi? İşte soruşturmada son durum ve olayın ayrıntıları...

AFYONKARAHİSAR OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle silahlı saldırılar düzenlendi. Üç farklı köyde meydana gelen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların ardından bölgeden kaçan zanlı Arif Sefa Özdemir'in yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli, Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kadar uzanan kaçış güzergahında iki otomobili gasbetti. Güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Saldırıların çıkış nedeni ve olayların tüm ayrıntıları soruşturma kapsamında inceleniyor.

AFYON'DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜREN ADAM KİM?

Afyonkarahisar'da üç köyde düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların şüphelisi Arif Sefa Özdemir olarak açıklandı.

Saldırıların ardından kaçan Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi.

Yakalanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Özdemir, işlemleri için emniyete götürüldü. Daha sonra Afyonkarahisar ekiplerine teslim edilen şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

ARİF SEFA ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların nedeni henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak zanlının köylüsü Ali İhsan Adatepe, olayların alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Adatepe'nin iddialarına göre Arif Sefa Özdemir, biçerdöver işi yapan kişilerle yaşadığı alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle daha önce darbedildi. Zanlının bu kişilerle yeniden iletişime geçerek buluşma ayarladığı ve buluşma sırasında pusu kurduğu iddia edildi.

Adatepe, duyduklarına dayandırdığı anlatımında, zanlının daha sonra kaçarken karşılaştığı kişilerden otomobillerini istediğini, araçlarını vermeyenlere de ateş açtığını ileri sürdü.

Ancak alacak verecek meselesi iddiası henüz soruşturma kapsamında kesinleşmiş bir bilgi değil. Cinayetlerin hangi nedenle işlendiği ve saldırıların nasıl geliştiği savcılık tarafından araştırılıyor.

KATLİAMIN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ Mİ?

Köylü Ali İhsan Adatepe, saldırıların başlangıcında biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan bir alacak verecek anlaşmazlığının bulunduğunu iddia etti.

Adatepe, söz konusu kişilerin daha önce zanlıyı darbettiğini duyduğunu belirterek, olayların bu anlaşmazlığın ardından geliştiğini öne sürdü.

Adatepe'nin anlatımına göre zanlı, daha önce tartışma yaşadığı kişilerle telefon üzerinden yeniden görüştü. Görüşmede anlaşmak amacıyla buluşmayı teklif ettiği iddia edilen Özdemir'in, buluşma noktasında pusu kurarak ateş açtığı öne sürüldü.

Söz konusu anlatımların Adatepe'nin duyumlarına dayandığı, saldırıların kesin nedeni ve gerçekleşme biçiminin soruşturma sonucunda netleşeceği belirtiliyor.

ZANLI "GELİN VEREYİM, ANLAŞALIM" DİYEREK PUSU MU KURDU?

Ali İhsan Adatepe'nin iddiasına göre Arif Sefa Özdemir, daha önce kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişilerle yeniden telefonla görüştü.

Adatepe, zanlının bu görüşmede "Gelin vereyim, anlaşalım" diyerek buluşma teklif ettiğini ve tarafların büyük köyün bulunduğu bölgede bir araya geldiğini anlattı.

Adatepe, buluşma sırasında zanlının pusu kurduğunu ve karşılaştığı kişilere ateş açtığını iddia etti. Bu anlatım, saldırıların başlangıcına ilişkin köylüsünün aktardığı iddialar arasında yer aldı.

ARABALARINI VERMEYEN KİŞİLERE DE ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Ali İhsan Adatepe'nin anlatımına göre zanlı, ilk saldırıların ardından Kıyır yönüne doğru ilerledi. Bu sırada yolda karşılaştığı iki kişiden otomobillerini istedi.

Adatepe, araç sahiplerinin otomobillerini vermemesi üzerine zanlının bu kişilere de ateş açtığını öne sürdü.

Saldırıların ardından kaçışını sürdüren şüphelinin farklı araçlarla yoluna devam ettiği iddia edildi. Bu olayların ayrıntıları da yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

KADIN ÖĞRETMENLERİ DE HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Zanlının kaçış güzergahında kadın öğretmenlerle karşılaştığı ve araçlarını almak istediği de Ali İhsan Adatepe'nin aktardığı iddialar arasında yer aldı.

Adatepe'nin anlatımına göre şüpheli, Fethibey yolu üzerinden Gazlıgöl tarafına ilerlediği sırada kadın öğretmenlerin bulunduğu araçla karşılaştı. Öğretmenlerden araçtan inmelerini ve otomobili değiştireceğini söylediği öne sürüldü.

Adatepe, araçtakilerin talebe uymaması ve aracın hareket etmesi üzerine zanlının ateş açtığını iddia etti. Bu anlatımın da duyumlara dayandığı ve soruşturma kapsamında kesinleşmiş bir tespit olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

ARİF SEFA ÖZDEMİR KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK MI TANITTI?

Afyonkarahisar'daki saldırıların ardından kaçan Arif Sefa Özdemir'in Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde iki gençle karşılaştığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Talha Gökgöz'ün anlatımına göre şüpheli, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttı. Ardından gençlerin otomobilini aramaya başlayan zanlı, araçta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını sordu.

İki gencin telefonlarını alan şüphelinin daha sonra silahını çıkardığı ve gençleri tehdit ettiği belirtildi. Otomobilin anahtarını isteyen zanlı, gençlerin aracını alarak bölgeden uzaklaştı.

TALHA GÖKGÖZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Aracını gasbeden şüpheliyle karşılaşan 19 yaşındaki Talha Gökgöz, yaşadığı olayın ayrıntılarını anlattı.

Arkadaşıyla sigara içmek amacıyla yol kenarında durduklarını belirten Gökgöz, şüphelinin otomobille yanlarına geldiğini ve kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını söyledi.

Şüphelinin araçta arama yaptığını, telefonlarını aldığını ve ardından tüfeğini çıkardığını anlatan Gökgöz, yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Bize tüfek doğrulttu, öldüreceğini düşündüm."

Gökgöz, şüphelinin arkadaşına da tüfek doğrultması üzerine otomobilin anahtarını teslim ettiğini belirtti. O sırada Afyonkarahisar'da yaşanan cinayetlerden haberdar olmadığını söyleyen genç, şüphelinin aracı alıp kaçacağını düşündüğünü aktardı.

GASP EDİLEN OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI

Talha Gökgöz'ün otomobilini alan Arif Sefa Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Ancak otomobilin çamura saplanması nedeniyle yoluna devam edemedi.

Aracı bulunduğu yerde bırakan şüphelinin daha sonra yaya olarak kaçtığı belirtildi.

Otomobilinin bulunduğu noktaya ilişkin bilgi veren Gökgöz, aracın çamura saplanması nedeniyle zanlının ilerleyemediğini ve bölgeden yürüyerek uzaklaştığını anlattı.

İKİNCİ OTOMOBİLİ DE GASP ETTİ, YAKALANDI

İlk gasbettiği otomobilin çamura saplanmasının ardından kaçışını sürdüren Arif Sefa Özdemir'in başka bir otomobili daha gasbettiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin bulunduğu yer tespit edildi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan zanlının kullandığı aracın lastiklerine ateş edildiği bildirildi.

Yakalama sırasında iki jandarma personelinin hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

AFYON CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturma devam ediyor. Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir, sağlık kontrolünün ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada üç cumhuriyet savcısı görev alıyor. Saldırıların çıkış nedeni, zanlının olayları gerçekleştirme gerekçesi ve kaçış sırasında yaşanan gelişmeler araştırılıyor.

Şüphelinin yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı bilgisi de soruşturma kapsamında gündeme gelen ayrıntılar arasında yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AİLELERE PSİKOSOSYAL DESTEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaralanan vatandaş için de acil şifa temennisinde bulundu.

Göktaş, Psikososyal Destek Ekiplerinin sahada ve hastanede ailelerin yanında olduğunu, ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmaya devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI KARARI

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/5725 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/21952 sayılı soruşturması kapsamında yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın olayla ilgili yanlış bilgi ve çarpıtılmış haberlerin yayılmasının önlenmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından alındığı belirtildi. Yayıncı kuruluşlara 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde karara riayet etmeleri hatırlatıldı.