Afyon katili saldırısında ölen öğretmenler kim, isimleri açıklandı mı?

Saldırganın, karayolunda seyreden araçları rastgele durdurmaya çalışarak içindeki insanlara ateş açtığı belirlendi. Öğretmenlerin bulunduğu otomobil de saldırganın hedef aldığı araçlar arasında yer aldı. İşte Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlere ve olaya ilişkin son gelişmeler.

AFYON'DA ÖLEN ÖĞRETMENLER KİM?

Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerin İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, saldırganın iki öğretmenin bulunduğu otomobil dahil karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalıştığı ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi.

ÖĞRETMENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Evet, saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerin isimleri belli oldu. Kurbanlardan ikisinin, İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.

AFYON KATİLİ KİM?

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen saldırganın 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu öğrenildi. Şüpheliye ait fotoğraflar emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı. Saldırganın olayları neden gerçekleştirdiği ise henüz belli değil.

AFYONKARAHİSAR'DA NE OLDU?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, iki farklı noktadaki otomobillerde ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu. Saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde 3 kişiyi daha tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 1 kişinin ise durumu ağır. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Saldırganın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle indiği görüldü. Bir süre ilerledikten sonra yeniden aracın yanına gelen saldırganın, aracın diğer kapısını açıp eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar da kameralara an be an kaydedildi.

GASP ETTİĞİ ARAÇ ESKİŞEHİR'DE BULUNDU

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırganın Seyitgazi ilçesine doğru yöneldiğini tespit etti. Yapılan saha taramalarında, şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli araç, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki bir arazide çamura saplanmış halde bulundu. İlk incelemelerde aracın terk edildiği, şüphelinin ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı.

Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."