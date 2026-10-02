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Afyonkarahisar'da 247 metre 68 santimetrelik sofra Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Afyonkarahisar'da 247 metre 68 santimetrelik sofra Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Afyonkarahisar'daki GastroAfyon Festivali'nde 81 ilin lezzetlerini bir araya getiren 247 metre 68 santimetrelik Anadolu Sofrası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sofra, 2015'te Rusya'ya ait 200 metre 47 santimetrelik rekoru geçerek dünyanın en büyüğü oldu.

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında 81 ilin yöresel lezzetlerini bir araya getiren 247 metre 68 santimetrelik Anadolu Sofra'sı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Afyonkarahisar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında Türkiye'nin 81 iline ait bine yakın yöresel lezzeti tek noktada bir araya getiren 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' kuruldu. 247 metre 68 santimetrelik sofra, Guinness Rekorlar Kitabı'na kabul edildi. Afyonkarahisar'daki sofra, 2015 yılında Rusya'ya ait olan 200 metre 47 santimetrelik rekoru geçerek dünyanın en büyük sofrası unvanını elde etti.

Etkinlik alanında yerinde incelemelerde bulunan Guinness yetkililerinin tescilinin ardından rekor belgesi, düzenlenen törenle Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi.

Guinness World Records Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "2015 yılından bu yana bu rekor 200 metre 47 santimetreyle Rusya'ya aitti. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Profesyonel Aşçılar Derneği bu rekoru, Türkiye'ye Afyonkarahisar'a 247 metre 68 santimetreyle getirmiştir" dedi.

Afyonkarahisar'da daha önce 'En Uzun Lokum' ve 'En Büyük Sucuklu Yumurta' rekorları da kırılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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