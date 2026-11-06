Arif Sefa Özdemir kimdir, ne iş yapıyor? Afyon katili Arif Sefa Özdemir nereli, kaç yaşında, evli mi? 8 kişiyi neden öldürdü?

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in yaşamına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki, Arif Sefa Özdemir kimdir, ne iş yapıyor? Arif Sefa Özdemir nereli, kaç yaşında, evli mi? 8 kişiyi neden öldürdü?

ARİF SEFA ÖZDEMİR KİMDİR?

Arif Sefa Özdemir, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların şüphelisidir. 5 Kasım 2026'da meydana gelen olayların ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özdemir'in kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde seyir halindeki araçlarda bulunan kişilere ateş açtığı bildirildi. Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirirken, ilk saldırıda yaralanan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Arif Sefa Özdemir'in 28 yaşında olduğu bildirildi.

ARİF SEFA ÖZDEMİR NERELİ, NEREDE YAŞIYOR?

Arif Sefa Özdemir'in Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı öğrenildi. Şüphelinin doğum yerine ilişkin ayrıca doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Arif Sefa Özdemir'in çiftçilik yaptığı ve geçimini bu işle sağladığı belirtildi. İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı bildirilen Özdemir'in çalışma hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler çiftçilikle sınırlı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Arif Sefa Özdemir'in yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şüphelinin medeni durumuna ilişkin güncel bilgiler, Afyonkarahisar'daki saldırıların ardından kamuoyuna yansıdı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR 8 KİŞİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıların nedeni henüz netlik kazanmadı. Arif Sefa Özdemir'in olayları hangi gerekçeyle gerçekleştirdiğine ilişkin resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım 2026'da meydana gelen olayda Arif Sefa Özdemir'in ilk olarak kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi. Ardından aracıyla İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerine giden şüphelinin, seyir halindeki araçlarda bulunan kişilere ateş açtığı bildirildi.

Saldırılarda Ahmet Uzel, Bekir Toprak, Noman Toprak, Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen, Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir hayatını kaybetti. İlk saldırıda yaralanan S.P.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.