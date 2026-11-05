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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra Eskişehir'e kaçan saldırganın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına tüfekle ateş açarak karşılık veren zanlı, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Çatışma sırasında 2 jandarma personeli hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir, ekipler tarafından ele geçirildiği anlar kameraya yansıdı.

8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "Teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

2 JANDARMA YARALANDI

Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıali Demir:İlk yorumu

Sonra mümkün ise intihar etti haberini alalım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarısv79ptwtpr:

mesele nedir?Bilen var mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıZPT ZPT:

Jandarmaya ateş ediyor ve sağ yakalanıyor....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

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