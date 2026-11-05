Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir, ekipler tarafından ele geçirildiği anlar kameraya yansıdı.

8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "Teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

2 JANDARMA YARALANDI

Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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