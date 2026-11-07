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Sultandağı Kaymakamı Çınarka’dan Kıbrıs Gazisi Gezer’e ziyaret

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Sultandağı Kaymakamı Çınarka’dan Kıbrıs Gazisi Gezer’e ziyaret
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Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka, hane ziyaretleri ve gazi buluşmaları kapsamında Kıbrıs Gazisi Sümmani Gezer ve ailesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka, hane ziyaretleri ve gazi buluşmaları kapsamında Kıbrıs Gazisi Sümmani Gezer ve ailesini ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Çınarka, Gazi Gezer ve ailesiyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Çınarka, "Gazilerimiz bizim başımızın tacı, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin nişanesidir. Devletimizin tüm imkanlarıyla her daim gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin ailelerinin yanındayız" dedi.

Gazi Sümmani Gezer ve ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Çınarka'ya teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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