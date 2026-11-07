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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırıdan kurtulan öğretmen ifade verdi

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmen, saldırganın yardım bahanesiyle yaklaşıp araçtan inemeyen arkadaşlarına geri sayarak ateş açtığını anlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Gökçe, saldırganın önce yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak acımasızca ateş açtığını aktardı.

İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyü mevkiinde meydana gelen olayda, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Arif Sefa Ö., içerisinde 3 kadın öğretmenin bulunduğu aracı durdurmuş ve meslektaşları Hilal Mete ile Ayşe Suna Demir'i pompalı tüfekle katletmişti. Saldırıdan yara almadan kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin savcılık ve kolluk birimlerine yansıyan ifadesinde olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi.

"Önce 'aracım bozuldu' dedi, sonra silah doğrulttu"

Olay anında ön yolcu koltuğunda oturduğunu belirten Sultan Sema Gökçe, zanlının ilk başta kendilerini kandırmaya çalıştığını söyledi. Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"Süre bitince gözünü kırpmadan ateş açtı"

Araçtaki meslektaşlarının yaşadıkları şok ve dehşet nedeniyle kilitlenip kaldıklarını belirten talihsiz öğretmen, "Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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