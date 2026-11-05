Arif Sefa Özdemir kim, nereli evli mi, çocuğu var mı, Afyon katili Arif Sefa Özdemir 8 kişiyi neden öldürdü?

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Saldırıların ardından Eskişehir yönüne kaçan şüphelinin, Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı bildirildi. İşte Arif Sefa Özdemir hakkında bilinenler ve Afyonkarahisar'daki katliama ilişkin son gelişmeler.

ARİF SEFA ÖZDEMİR KİM?

Arif Sefa Özdemir, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırıların şüphelisi. 1996 doğumlu olan Özdemir, 30 yaşında. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüphelinin fotoğrafı, emniyet ve jandarma birimlerine dağıtılmıştı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR NERELİ?

Arif Sefa Özdemir'in, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük'te nüfusa kayıtlı olduğu belirlendi.

ARİF SEFA ÖZDEMİR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Arif Sefa Özdemir'in medeni durumu ve çocuğu olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ARİF SEFA ÖZDEMİR 8 KİŞİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Arif Sefa Özdemir'in 8 kişiyi neden öldürdüğü henüz belli değil. Saldırıların nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre şüpheli, karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalışarak içerisindeki insanlara ateş açtı. Üç farklı araçta hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirtiliyor. Saldırıların nedeninin, şüphelinin ifadesi ve soruşturmanın ilerlemesiyle netlik kazanması bekleniyor.

ARİF SEFA ÖZDEMİR YAKALANDI MI?

Arif Sefa Özdemir'in, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı bildirildi. Şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli hafif ticari araç, daha önce Seyitgazi'ye bağlı Taşlıkköy Mahallesi kırsalında çamura saplanmış ve terk edilmiş halde bulunmuştu. Aracı bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri ormanlık alanlarda, tarım arazilerinde ve metruk binalarda dron ve termal kamera destekli arama çalışması yürüttü. Yakalama sırasında bir jandarma personelinin hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DA NE OLDU?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, iki farklı noktadaki otomobillerde ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu. Şüphelinin bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde de 3 kişiyi tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamadı, 1 kişinin ise durumu ağır. Saldırılarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'Sİ ÖĞRETMEN

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete de bulunuyor. İki öğretmenin, saldırganın karayolunda ateş açtığı araçlardan birinde bulundukları belirlendi.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırılarda 8 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için devletin ilgili tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığı ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda adli sürecin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.