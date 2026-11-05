Afyon katili kim, adı ne, Afyon'da 8 kişiyi öldüren seri katil kim, 8 kişiyi neden öldürdü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırganın kimliği tespit edildi ve fotoğrafı emniyet ile jandarma birimlerine dağıtıldı. Kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya istikametine kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalama çalışmaları Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir çevresinde sürüyor. İşte Afyonkarahisar'daki katliama ilişkin bilinenler ve son gelişmeler.

AFYON KATİLİ KİM, ADI NE?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren saldırganın kimliği, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda tespit edildi. Ancak şüphelinin adı resmi makamlarca henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Saldırganın şehir dışından geldiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan şahsa ait fotoğraf, emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

AFYON'DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN KİM?

Olayın faili olduğu belirlenen şüpheli, saldırıların ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaştı. Şüphelinin Kütahya istikametine doğru kaçtığının tespit edilmesi üzerine sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi. Firari saldırganı yakalamak için polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu devam ediyor.

8 KİŞİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Saldırganın 8 kişiyi neden öldürdüğü henüz belli değil. Cinayetlerin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedeninin, şüphelinin yakalanmasının ve soruşturmanın ilerlemesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA NE OLDU?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, araçların içinde ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş kişilerin cesetleri bulundu. Saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra kaçış güzergahındaki Yukarıtandır köyünde de silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Bu köyde vurulan ve yaralı halde hastanelere kaldırılan kadınlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç farklı noktada düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda can kaybı daha sonra 8'e yükseldi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Saldırganın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda failin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheliye ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Firari şüpheliyi yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLER KİM?

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.