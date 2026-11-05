Hilal Mete kimdir, Afyon'da öldürülen öğretmen Hilal Mete kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, nereli, ne öğretmeniydi, hangi okulda görevliydi?

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Hilal Mete'nin İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı belirlendi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki öğretmenin kimliğini doğrulayarak taziye mesajı yayımladı. İşte öğretmen Hilal Mete hakkında bilinenler ve saldırıya ilişkin son gelişmeler.

HİLAL METE KİMDİR?

Hilal Mete, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmendi. Mete, 5 Kasım 2026'da ilçede düzenlenen silahlı saldırılarda, okulda birlikte görev yaptığı öğretmen Ayşe Sena Demir ile birlikte hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde saldırganın, iki öğretmenin bulunduğu otomobil dahil karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalıştığı ve içerisindeki insanlara ateş açtığı tespit edildi.

HİLAL METE HANGİ OKULDA GÖREVLİYDİ?

Hilal Mete, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapıyordu. Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğretmen Ayşe Sena Demir de aynı okulda görevliydi.

HİLAL METE KAÇ YAŞINDA?

Hilal Mete'nin yaşına ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Öğretmenin genç yaşta hayatını kaybettiği belirtiliyor.

HİLAL METE NE ÖĞRETMENİYDİ?

Hilal Mete'nin branşına ilişkin bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

HİLAL METE NERELİ?

Hilal Mete'nin memleketine ilişkin bilgi henüz açıklanmadı.

HİLAL METE EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Hilal Mete'nin medeni durumu ve çocuğu olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir için taziye mesajı yayımladı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki öğretmenin "elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR'DA NE OLDU?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, iki farklı noktadaki otomobillerde ve çevresinde pompalı tüfekle vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu. Saldırganın bölgeden ayrıldıktan sonra gittiği Yukarıtandır köyünde de 3 kişiyi tüfekle vurduğu ortaya çıktı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamadı, 1 kişinin ise durumu ağır. Saldırılarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KİM?

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen saldırganın 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu öğrenildi. Şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlıkköy Mahallesi kırsalında çamura saplanmış ve terk edilmiş halde bulundu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için güvenlik güçlerinin dron destekli arama çalışmaları sürüyor.