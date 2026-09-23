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Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

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Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
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Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ilçe merkezindeki bir kuaförde tıraş olurken yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu kuaförde tıraş olduğu sırada yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan E.S.'nin izine ulaştı.

POLİS KUAFÖRDE YAKALADI

Hakkında 20 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.'nin ilçe merkezindeki bir kuaförde olduğu belirlendi.

Adrese giden ekipler, hükümlüyü tıraş olduğu sırada yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan E.S., savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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