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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişinin öldürülmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öldürülenlerden ikisinin öğretmen olduğunu açıkladı. Altınkaynak, hayatını kaybeden öğretmenler için başsağlığı diledi.

ÖLDÜRÜLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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