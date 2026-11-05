Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişinin öldürülmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öldürülenlerden ikisinin öğretmen olduğunu açıkladı. Altınkaynak, hayatını kaybeden öğretmenler için başsağlığı diledi.
ÖLDÜRÜLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı:
"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı