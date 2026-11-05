Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların failinin kimliği belirlendi. Saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürerken, Valilikten de olaya ilişkin açıklama geldi.
- Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
- Saldırıların şüphelisi 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olarak tespit edildi.
- Şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya yönüne kaçtığı değerlendirilirken Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de arama çalışması yürütülüyor.
Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların şüphelisinin kimliği belirlendi. 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.
ÜÇ AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLEDİ
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olaylarda üç ayrı noktada silahlı saldırılar yaşandı. Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.
İlk belirlemelere göre saldırgan, Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadına ateş açtı. Ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin Ayazini köyünde bir araçta bulunan 3 kişiyi, Kıyır köyünde ise başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdüğü değerlendiriliyor.
ŞÜPHELİNİN ADI ARİF SEFA ÖZDEMİR
Saldırıların ardından kaçan şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi. Şüphelinin fotoğrafı güvenlik güçlerine dağıtılırken, yakalanması için operasyon başlatıldı.
KIRMIZI RENKLİ ARAÇLA KAÇTI
Şüphelinin saldırıların ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı bildirildi. Kaçış güzergâhına ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının yakalanması için çevre illerde de araştırma yürütüyor.
ÜÇ İLDE ARAMA ÇALIŞMASI
Şüphelinin Kütahya yönüne kaçmış olabileceği değerlendirilirken, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de güvenlik güçleri alarma geçti. Olayla ilgili soruşturma ve şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.