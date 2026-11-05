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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
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Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların failinin kimliği belirlendi. Saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürerken, Valilikten de olaya ilişkin açıklama geldi.

  • Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
  • Saldırıların şüphelisi 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olarak tespit edildi.
  • Şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya yönüne kaçtığı değerlendirilirken Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de arama çalışması yürütülüyor.

Afyonkarahisar’da üç ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların şüphelisinin kimliği belirlendi. 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir’in yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÜÇ AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olaylarda üç ayrı noktada silahlı saldırılar yaşandı. Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre saldırgan, Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadına ateş açtı. Ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin Ayazini köyünde bir araçta bulunan 3 kişiyi, Kıyır köyünde ise başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdüğü değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİNİN ADI ARİF SEFA ÖZDEMİR

Saldırıların ardından kaçan şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi. Şüphelinin fotoğrafı güvenlik güçlerine dağıtılırken, yakalanması için operasyon başlatıldı.

KIRMIZI RENKLİ ARAÇLA KAÇTI

Şüphelinin saldırıların ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı bildirildi. Kaçış güzergâhına ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının yakalanması için çevre illerde de araştırma yürütüyor.

ÜÇ İLDE ARAMA ÇALIŞMASI

Şüphelinin Kütahya yönüne kaçmış olabileceği değerlendirilirken, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de güvenlik güçleri alarma geçti. Olayla ilgili soruşturma ve şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI 

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Unknown 123:Malum Havalar sogudu,alin iceri sicak corba yer icer,Bizde ceza böyle. Örnek aldigimiz Amilerin o kanununu yerine getiremiyoruz.Oku oku oku ...atama bekle…
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUnknown 123:★ Okurların en beğendiği

Malum Havalar sogudu,alin iceri sicak corba yer icer,Bizde ceza böyle. Örnek aldigimiz Amilerin o kanununu yerine getiremiyoruz.Oku oku oku ...atama bekle ..ögretmen ol bir pislik sizi hayattan koparsin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıpoyraz can:

11 kişiyi öldürmüş daha bir adamı yakalayamamislar bunların hepsini görevden alıp yerlerine işi bilen vasıflı kolluk kuvveti almak gerek

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Yorum Beğenme5
Haber Yorumları8wfpm7wfcz:

O kadar vasfın varsa gidip sen yakalasana.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıİsmet Buyuksefil:

Yalnız kurt diyorlar bu tip suçlulara. Amerika bile bunlara karşı yetersiz kalıyor. Eleştirin bir yerde doğru, bizde dikkat et, göbekli polis, jandarma da Avrupa'da 1 numara olabiliriz.

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Haber Yorumlarıpoyraz can:

versinler bana görev bak nasıl olur o iş gösterelim

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Türk Polisi yakalar. Kaçış yok...

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Haber Yorumlarımurat uylaş:

madem terörsüz Türkiye'de yaşayacağız o zaman kolluk kuvvetleri dışında silah bulundurmak yasaklansın bulundurmanın cezasında ağır olsunki cesaret edilemesin

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Haber YorumlarıRasit Tok:

Türkiye'de şu an yaşayan erkeklerin en az %80 ni ağır depresyonda ,hele birde boşanma arefesindeyse zaten geçmiş olsun devlet eliyle erkekleri süper psiko manyak etti...

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