8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın Eskişehir'de aracıyla önünü kestikten sonra aracını gasbettiği 19 yaşındaki sürücü Talha Gökgöz ve arkadaşı Kamil Çakmak’ı "MİT mensubuyum" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

ARACI GASBEDİLEN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ ARKADAŞI OLAYI ANLATTI: MİT'TEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eskişehir Seyitgazi kara yolu Çatören Barajı mevkisinde şüpheli tarafından 26 APL 557 plakalı aracı durdurularak silahla gasbedilen sürücü Talha Gökgöz (19) gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Eskişehir'de askerlik şubesindeki işlerini tamamladıktan sonra Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yolda olduklarını söyledi.

"SİLAHI ARKADAŞIMIN ÜSTÜNE DOĞRULTTU"

Baraja yakın bir yerde arkadaşıyla mola verdiklerini kaydeden Gökgöz, şöyle konuştu: "Tam gideceğimiz sırada adam geldi. Arabayla durduk, kendisinin MİT'ten olduğunu söyledi. Ben inanmadım, MİT'ten olduğuna. O sıra arabayı aramaya başladı. 'Uyuşturucu madde var mı, şu var mı, bu var mı?' gibisinden konuştu. Kimliklerimizi aldı, telefonlarımızı istedi. 'SIM kartını çıkartın' dedi. 'SIM kartı çıkmıyor, bizim telefonların arkasından' dedik. Telefonları arabanın üstüne koydurttu. Ondan sonra aldı telefonları attı. Arabadan silah çıkarttı. Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Biz de arabayı alıp gidecek sandık. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim ona."

Gökgöz, şüphelinin aracı alarak bölgeden ayrıldığını ifade ederek, "Hemen kayalıklardan indim aşağıdan telefonları aldım. Telefonları alıp 112'yi aradım. Telefon çekmiyordu, biraz daha yükseğe çıktım. 112'yi aradım, ihbar geçtim. Ondan sonra Seyitgazi jandarma ekipleri olaya müdahil oldular. Girişte o yolun bitiminde çevirdiler yolu. Tam orada tekrardan karşılaştık. Jandarma ekiplerinin yanına indik bu sefer. Şahıs Sancar mevkisinde yoldan önümüze çıktı. Ondan sonra biz Seyitgazi'de jandarmaya geldik." dedi.

"ALKOLLÜYDÜ ZATEN, ALKOL ŞİŞELERİNİ FALAN GÖRDÜK İÇERİDE"

Şüpheliyle münakaşaya girmediklerini dile getiren Gökgöz, "Alkollüydü zaten, alkol şişelerini falan gördük içeride. Benim cinayetlerden falan da haberim yoktu. Ben dedim ki herhalde arabayı alacak. Gözü arabada, arabayı alıp gidecek sandım." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının korku dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti: "Arkadaşıma zaten silah doğrultunca arkadaşımın canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracak. Zaten hazırdı. Şarjörü çekmişti, mermi silahtaydı. 'Göz korkutmak için yaptı' diyeceğim ama göz korkutmak için yapmazdı. Araçta bir şey yok. Gözle görülür, dışarıda bir hasar yok. İç dizayna bakamadık çamurdan dolayı. Batmış burada zaten. Araç gitse daha gidecekmiş. Elektrikli olduğu için zaten burada kalmasa, ileride kalacaktı. Burada batırmış arabayı. Batırınca yayan istikamette devam etmiş. Şuralarda bir yerde işte yakalamışlar. Allah razı olsun."

"SİLAHI BANA DOĞRULTTU"

Gasbedilen araçta yolcu olan 19 yaşındaki Kamil Çakmak da şüphelinin siyah bir araçla yanlarına geldiğini kaydetti. Şüphelinin sorular sorduğunu anlatan Çakmak, şöyle devam etti: "'Silah mı var sizin arabanızda' dedi. Biz de dedik ki 'hiçbir şey yok, arayabilirsiniz.' Kimliğini falan da sormamıştık. Ondan sonra arabayı aradı. Arkada eşyalarımız vardı, eşyalarımızı da açtı. Ondan sonra arabadan indim. Adamın arabasına doğru bakayım dedim. Alkol şişesi vardı, bir de pompalı vardı. 'Siz hani MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda.' dedim. Öyle deyince 'Sen fazla karışma, kurcalama istersen' gibi söylenmeleri oldu. Silahı bana doğrulttu. Arkadaşım böyle olduğunu görünce direkt arabanın anahtarlarını verdi."

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Kaynak: Haberler.com