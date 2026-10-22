Afyonkarahisar İscehisar'da düğünde damada 4 kamyon lastiği hediye edildi

Afyonkarahisar İscehisar'da düğünde damada 4 kamyon lastiği hediye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İscehisar'a bağlı Karakaya köyünde düzenlenen düğünde nakliyecilikle uğraşan damada, babasının arkadaşları tarafından 4 adet kamyon lastiği hediye edildi. Takı töreninde yaşanan bu anlar davetlilerin ilgisini çekti.
AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesindeki düğünde nakliyecilikle uğraşan damada, 4 adet kamyon lastiği hediye edildi.
İscehisar'a bağlı Karakaya köyünde düzenlenen düğün ile Lokman Ersin Akkaya ile Gizem Akkaya çifti dünyaevine girdi. Nakliyecilikle uğraşan damat Lokman Ersin Akkaya'ya, takı töreninde, babası Hüseyin Akkaya'nın arkadaşları tarafından 4 adet kamyon lastiği hediye edildi. O anlar, davetlilerin ilgisini çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı