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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış

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SALDIRGAN TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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