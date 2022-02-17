23 Nisan Haberleri - 23 Nisan Haber - Haberler
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23 Nisan Haberleri

23 Nisan haber, 23 Nisan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

SPOR Burdur'da voleybol heyecanı

SPOR Burdur'da voleybol heyecanı

Burdur'da voleybol heyecanıVIDEO YOKOkul Sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol yarı final maçları Burdur'da başladı.
23 Nisan - 24 Dakika Önce
Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor

Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.
23 Nisan - 54 Dakika Önce
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.
23 Nisan - 4 Saat Önce
Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat Perşembe günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Şubat'ta 'Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi..
23 Nisan - 10 Saat Önce
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı (2)

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" başladı (2)

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
23 Nisan - Dün 22:06
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladıANKARA, (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşti.
23 Nisan - Dün 15:36
23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı

23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı

- 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı Her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını taşıyan 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği, santrada buluşan miniklerin vuruşu ile başladı.
23 Nisan - Dün 14:12
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" başladı

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
23 Nisan - Dün 13:16
Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu kura çekimi tamamlandı.
23 Nisan - Dün 11:37
'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek

'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenecek olan "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek.
23 Nisan - 15.02.2022
Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberler... - Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı Gaziantep'te kent merkezinde son 1 haftada yaşanan 14 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.
23 Nisan - 15.02.2022
14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal'da festival coşkusuyla kutlandı

14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal'da festival coşkusuyla kutlandı

14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal'da festival coşkusuyla kutlandı Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
23 Nisan - 15.02.2022
Adana elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…
23 Nisan - 15.02.2022
EVLİLİK TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR; 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

EVLİLİK TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR; 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

ŞİŞLİ'de, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 8 çift, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.
23 Nisan - 14.02.2022

SPOR Burdur'da voleybol heyecanı
12 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 12 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

12 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 12 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

12 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 12 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 12 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 12 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 12 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 12 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 12.02.2022
Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Aydın'da bir kişiyi gasbettikleri suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
23 Nisan - 12.02.2022
Gaspçılar kısa sürede yakalandı

Gaspçılar kısa sürede yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.
23 Nisan - 12.02.2022
Adana elektrik kesintisi! 14-15 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana elektrik kesintisi! 14-15 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…
23 Nisan - 14.02.2022
Ankara'da gezilecek yerler, Ankara'ya yakın gezilecek en güzel yerler nelerdir?

Ankara'da gezilecek yerler, Ankara'ya yakın gezilecek en güzel yerler nelerdir?

Ankara Türkiye'nin başkenti ve cumhuriyetin temelinin atıldığı şehrimizdir. Geçmişten beri Lidyalılardan,Hititlere, Frigler'den, Perslere, Roma İmparatorluğundan, Bizanslılara kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hem siyasi hem de kültürel olarak tam bir cazibe merkezidir. Bu özelliklere sahip olan Ankara'da ailecek gezilecek yerlerden tutun günübirlik gezilecek yerler de vardır.
23 Nisan - 11.02.2022
10 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

10 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

10 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 10 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 10 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat Perşembe korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 10 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 10 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 10 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 10.02.2022
9 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 9 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

9 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 9 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

9 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 9 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 9 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 9 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 9 Şubat Çarşamba korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 9 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 9 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 9 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 09.02.2022
8 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 8 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

8 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 8 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

8 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 8 Şubat Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 8 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 8 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 8 Şubat Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 8 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 8 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 8 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 08.02.2022
7 Şubat Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 7 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

7 Şubat Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 7 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

7 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 7 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 7 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 7 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 7 Şubat Pazartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 7 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 7 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 7 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 07.02.2022
Kemalpaşa Belediyesi'nin, Halk Dansları Topluluğu çalışmaları sürüyor

Kemalpaşa Belediyesi'nin, Halk Dansları Topluluğu çalışmaları sürüyor

Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 19-24 Nisan tarihleri arasında ilçede düzenlenecek olan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali hazırlıklarına tam hız devam ediyor.
23 Nisan - 07.02.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Etkinliklerin ilki, 'Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları' etkinliği.
23 Nisan - 07.02.2022
TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok

TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur.
23 Nisan - 07.02.2022
TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Bu konuda hukuken hiçbir tartışma yoktur.
23 Nisan - 07.02.2022
Son dakika: Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı

Son dakika: Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı

Son dakika habere göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını yaparak "Hükümet olarak, bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.
23 Nisan - 07.02.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak.
23 Nisan - 06.02.2022
7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, hangi cezaevinde? Yedinci Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi?

7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, hangi cezaevinde? Yedinci Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi?

Oyunculukları, konusuyla büyük beğeni toplayan ve sinemalarda binlerce izleyiciye ulaşan 7. Koğuştaki Mucize tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar arasında yerini alacak. Film başlamadan önce hakkında bilgiler merak edildi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi? İşte detaylar...
23 Nisan - 06.02.2022
7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda?

7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda?

Beğenilen filmler arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce hakkında bilgiler merak edildi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
23 Nisan - 06.02.2022
5 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 5 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

5 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 5 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

5 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 5 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 5 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 5 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 5 Şubat Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 5 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 5 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 05.02.2022
4 Şubat Cuma 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 4 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

4 Şubat Cuma 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 4 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

4 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 4 Şubat Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 4 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 4 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 4 Şubat Cuma korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 4 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 4 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 4 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 04.02.2022
Demet Akalın'ı üzecek haber! Muhabirlerden veto yedi

Demet Akalın'ı üzecek haber! Muhabirlerden veto yedi

Son dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntüleyen gazetecileri terslemişti. Bu duruma kızan magazin muhabirleri, Demet Akalın'ı çekmeme karar aldı. Akalın'ın bu gelişme sonrası yapacağı merak konusu oldu.
23 Nisan - 04.02.2022
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlüğüne Costica Buceschi getirildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlüğüne Costica Buceschi getirildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlük görevine Romanyalı hentbol antrenörü Costica Buceschi getirildi.
23 Nisan - 04.02.2022
3 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 3 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

3 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 3 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

3 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 3 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 3 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 3 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 3 Şubat Perşembe korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 3 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 3 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 3 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 03.02.2022
2 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 2 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

2 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 2 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

2 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 2 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 2 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Şubat Çarşamba korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 2 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 2 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 02.02.2022
1 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 1 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

1 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 1 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

1 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 1 Şubat Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 1 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 1 Şubat Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 1 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 1 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 1 Şubat vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 01.02.2022
Ünlü Oyuncu Baba Oldu! İşte Bebeğin Cinsiyeti...

Ünlü Oyuncu Baba Oldu! İşte Bebeğin Cinsiyeti...

'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren oyuncu Bartu Küçükçağlayan, babalık sevinci yaşadı. İşte detaylar...
23 Nisan - 01.02.2022
Serdar Saatçı: 'Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı' -2-

Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" -2-

- Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı: "Altyapıda oynarken ayağıma demir girmişti, 'Futbol hayatın bitebilir' dediler" "Antrenmanlardan sonra babam beni sırtında taşıyordu" "Vida'dan çok şey öğreniyorum" Beşiktaş'ın...
23 Nisan - 01.02.2022
Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili?

Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili?

Hurşit Güneş kimdir? sorusu gündem konusu oldu. Türk ekonomist ve siyasetçi Hurşit Güneş, Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğludur. Peki, Hurşit Güneş hakkında en çok araştırılan Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili? sorularının yanıtı haberimizde...
23 Nisan - 01.02.2022
TRT televizyon yayıncılığında 54. yılını kutluyor

TRT televizyon yayıncılığında 54. yılını kutluyor

TRT, 54 yıl önce ilk kez, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, izleyiciyle buluştu.
23 Nisan - 31.01.2022
Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi

Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi

Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi Alanya Belediyesi Gedevet Yaylası Taşatan mevkiinden kamyonlarla getirdiği yaklaşık 500 ton karı, İskele Şelale Meydanı'na dökerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.
23 Nisan - 29.01.2022
Bakan Kurum, Büyük Ekonomiler Forumu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Bakan Kurum, Büyük Ekonomiler Forumu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyadan beklentilerinin, dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hale gelmemesi ve bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesi...
23 Nisan - 28.01.2022
Cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan iki kadının cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı

Cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan iki kadının cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından 8 ay sonra yakalandı.
23 Nisan - 27.01.2022
22 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 22 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

22 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 22 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

22 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 22 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 22 Ocak Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 22 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 22 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 22 Ocak vaka sayısı kaç?
23 Nisan - 22.01.2022
22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 22 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 22 Ocak Cumartesi korona tablosu!
23 Nisan - 22.01.2022
Ramazan ayı 2022 gün gün takvimi! Ramazan-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Ramazan ayı günleri ve geceleri!

Ramazan ayı 2022 gün gün takvimi! Ramazan-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Ramazan ayı günleri ve geceleri!

Ramazan ayı Mübarek 3 ayların üçüncüsüdür. Ramazan ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Ramazan ayı takvimi! Ramazan ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Ramazan ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Ramazan ayı günleri ne zaman? Ramazan-ı Şerif takvimi!
23 Nisan - 22.01.2022
Lise öğrencileri ulaşım sorunlarına tasarımlarıyla çözüm arayacak

Lise öğrencileri ulaşım sorunlarına tasarımlarıyla çözüm arayacak

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere düzenlenen FIRST® Robotics Competition etkinliğinin bu yılki yarışma konusu açıklandı.
23 Nisan - 20.01.2022
5 YAŞINDAKİ OĞLUNU HASTANE ODASINDA ÖLDÜREN FUTBOLCUYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

5 YAŞINDAKİ OĞLUNU HASTANE ODASINDA ÖLDÜREN FUTBOLCUYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
23 Nisan - 19.01.2022
WASHINGTON - ABD Başkanı Biden'ın ilk yılında iç politika karnesinde 'kırık notlar' var

WASHINGTON - ABD Başkanı Biden'ın ilk yılında iç politika karnesinde "kırık notlar" var

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk yılında iç politika karnesinde Kovid-19 ve ekonomi başlıklarında "kırık not" aldı.
23 Nisan - 19.01.2022
Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı

Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi için çalışan Suriyeli doktor Alaa M, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.
23 Nisan - 19.01.2022
Oğlunu boğan eski süper lig futbolcusuna ağırlaştırılmış müebbet

Oğlunu boğan eski süper lig futbolcusuna ağırlaştırılmış müebbet

Oğlunu boğan eski süper lig futbolcusuna ağırlaştırılmış müebbet Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış...
23 Nisan - 19.01.2022
5 yaşındaki oğlunu hastane odasında öldüren Süper Lig futbolcu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet

5 yaşındaki oğlunu hastane odasında öldüren Süper Lig futbolcu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.
23 Nisan - 19.01.2022
Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
23 Nisan - 19.01.2022
17 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 17 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

17 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 17 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 17.01.2022
17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 17 Ocak Pazartesi korona tablosu!
23 Nisan - 17.01.2022
VEBİTCOİN MAĞDURUNA 'YAĞMA' DAVASI

VEBİTCOİN MAĞDURUNA 'YAĞMA' DAVASI

KRİPTO para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin şirketindeki 16 milyon liralık alacağı için avukatıyla Diyarbakır'dan Muğla'daki şirket merkezine giden ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilip kovulduğunu öne süren mağdur hakkında, 'hukuki alacağın tahsili...
23 Nisan - 17.01.2022
SPOR Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağız

SPOR Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağız

Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağızFatih POYRAZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içinde bir...
23 Nisan - 15.01.2022
Son dakika haberi... TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı

Son dakika haberi... TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı

Son dakika haber: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı.
23 Nisan - 15.01.2022
Meclis'te 'bahçe satrancı' kuruluyor

Meclis'te "bahçe satrancı" kuruluyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Meclis içerisinde bir "bahçe satrancı" kuracaklarını söyledi.
23 Nisan - 15.01.2022
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi

SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini, bu kapsamda ödemelerin resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini açıkladı.
23 Nisan - 14.01.2022
Son dakika haberleri | AB'den Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararına destek

Son dakika haberleri | AB'den Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararına destek

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
23 Nisan - 14.01.2022
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme! Artık maaş günü resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecek

SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme! Artık maaş günü resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecek

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.
23 Nisan - 14.01.2022
Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'dan 'Raslan' kararına destek Açıklaması

Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'dan "Raslan" kararına destek Açıklaması

Suriye'deki iç savaşta işlenen insanlık suçlarını araştırmak üzere kurulan Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (UTBM), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum...
23 Nisan - 14.01.2022
Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı ömür boyu hapis cezası aldı

Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı ömür boyu hapis cezası aldı

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.
23 Nisan - 13.01.2022
Bakan Özer'den 'Okullar erken mi kapanacak' sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruz

Bakan Özer'den "Okullar erken mi kapanacak" sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruz

Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyesine dayanırken, yarı yıl tatiline bir hafta kala okulların erken kapanabileceği iddiası gündem yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları koronadan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadesini kullandı.
23 Nisan - 12.01.2022
Son dakika haber | Bakan Özer: Tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı okulumuz yok

Son dakika haber | Bakan Özer: Tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı okulumuz yok

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz.
23 Nisan - 12.01.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta.
23 Nisan - 12.01.2022
Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?

Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?
23 Nisan - 12.01.2022
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin

Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, "1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır." ifadeleri yer aldı.
23 Nisan - 12.01.2022
10 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

10 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 10.01.2022
10 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

10 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

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23 Nisan - 10.01.2022
8 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 8 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

8 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 8 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 08.01.2022
8 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

8 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

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23 Nisan - 08.01.2022
7 Ocak Cuma 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 7 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

7 Ocak Cuma 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 7 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 07.01.2022
7 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

7 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 7 Ocak Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 7 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 7 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 7 Ocak Cuma korona tablosu!
23 Nisan - 07.01.2022
ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacak

ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisinin David Satterfield olacağını duyurdu.
23 Nisan - 06.01.2022
6 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 6 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

6 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 6 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 06.01.2022
6 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

6 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 6 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 6 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 6 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 6 Ocak Perşembe korona tablosu!
23 Nisan - 06.01.2022
5 Ocak Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 5 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

5 Ocak Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 5 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 05.01.2022
5 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 5 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

5 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 5 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 5 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 5 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 5 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 5 Ocak Çarşamba korona tablosu!
23 Nisan - 05.01.2022
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ, MAHALLEYE OKUL PROJESİ BAŞLADI

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ, MAHALLEYE OKUL PROJESİ BAŞLADI

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi.
23 Nisan - 05.01.2022
4 Ocak Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 4 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

4 Ocak Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 4 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 04.01.2022
4 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

4 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 4 Ocak Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 4 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 4 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 4 Ocak Salı korona tablosu!
23 Nisan - 04.01.2022
CHP'de 'kilitli kapı skandalı' iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildi

CHP'de "kilitli kapı skandalı" iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin kahramanları olan 3 üye Genel...
23 Nisan - 04.01.2022
3 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu… Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 3 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

3 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu… Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 3 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 03.01.2022
3 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

3 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 3 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 3 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 3 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 3 Ocak Pazartesi korona tablosu!
23 Nisan - 03.01.2022
1 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu… Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 1 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

1 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu… Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 1 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

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23 Nisan - 01.01.2022
Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!

Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte resmi tatil günleri de merak konusu oldu. Peki, Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri! 2022 yılındaki resmi tatiller ne zaman? Tüm resmi tatil günleri ve detayları haberimizde...
23 Nisan - 01.01.2022
1 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

1 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!

Vatandaşlar 1 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 1 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 1 Ocak Cumartesi korona tablosu!
23 Nisan - 01.01.2022
Plan yapmadan önce bu haberi okuyun! İşte 2022 yılındaki resmi tatiller

Plan yapmadan önce bu haberi okuyun! İşte 2022 yılındaki resmi tatiller

2022'nin ilk gününde vatandaşların en merak ettiği konuların başında, resmi ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği bulunuyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için işte bu yılın tatil günleri...
23 Nisan - 01.01.2022
Türkiye'nin en uzun AVM akvaryumu, denizi olmayan bir şehrin sakinlerini keşfe çıkarıyor

Türkiye'nin en uzun AVM akvaryumu, denizi olmayan bir şehrin sakinlerini keşfe çıkarıyor

Türkiye'nin AVM içindeki en uzun tünel akvaryumu olan Ankara Aqua Vega Akvaryum, 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yaparak büyük küçük her yaştan insanın ilgisini çekiyor.
23 Nisan - 01.01.2022
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