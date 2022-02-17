23 Nisan Haberleri - 23 Nisan Haber - Haberler

23 Nisan Haberleri
23 Nisan haber, 23 Nisan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
SPOR Burdur'da voleybol heyecanıBurdur'da voleybol heyecanıVIDEO YOKOkul Sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol yarı final maçları Burdur'da başladı.
Tepebaşı'nda Milli Takım gururu yaşanıyorTepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyorTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.
Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat Perşembe günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Şubat'ta 'Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi..
23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" başladı (2)23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladıSPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladıANKARA, (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşti.
23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı- 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı Her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını taşıyan 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği, santrada buluşan miniklerin vuruşu ile başladı.
23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" başladı23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu kura çekimi tamamlandı.
'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecekTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenecek olan "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek.
Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdıSon dakika haberler... - Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı Gaziantep'te kent merkezinde son 1 haftada yaşanan 14 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.
14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal'da festival coşkusuyla kutlandı14 Şubat Sevgililer Günü, Kartal'da festival coşkusuyla kutlandı Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Adana elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…
EVLİLİK TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR; 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLERŞİŞLİ'de, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 8 çift, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.
12 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 12 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?12 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 12 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 12 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 12 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 12 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 12 Şubat vaka sayısı kaç?
Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıAydın'da bir kişiyi gasbettikleri suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaspçılar kısa sürede yakalandıAydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.
Adana elektrik kesintisi! 14-15 Şubat Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…
Ankara'da gezilecek yerler, Ankara'ya yakın gezilecek en güzel yerler nelerdir?Ankara Türkiye'nin başkenti ve cumhuriyetin temelinin atıldığı şehrimizdir. Geçmişten beri Lidyalılardan,Hititlere, Frigler'den, Perslere, Roma İmparatorluğundan, Bizanslılara kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hem siyasi hem de kültürel olarak tam bir cazibe merkezidir. Bu özelliklere sahip olan Ankara'da ailecek gezilecek yerlerden tutun günübirlik gezilecek yerler de vardır.
10 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?10 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 10 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 10 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat Perşembe korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 10 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 10 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 10 Şubat vaka sayısı kaç?
9 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 9 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?9 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 9 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 9 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 9 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 9 Şubat Çarşamba korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 9 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 9 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 9 Şubat vaka sayısı kaç?
8 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 8 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?8 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 8 Şubat Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 8 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 8 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 8 Şubat Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 8 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 8 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 8 Şubat vaka sayısı kaç?
7 Şubat Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 7 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?7 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 7 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 7 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 7 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 7 Şubat Pazartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 7 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 7 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 7 Şubat vaka sayısı kaç?
Kemalpaşa Belediyesi'nin, Halk Dansları Topluluğu çalışmaları sürüyorKemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 19-24 Nisan tarihleri arasında ilçede düzenlenecek olan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali hazırlıklarına tam hız devam ediyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz"TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Etkinliklerin ilki, 'Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları' etkinliği.
TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yokTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur.
TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenlediTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Bu konuda hukuken hiçbir tartışma yoktur.
Son dakika: Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptıSon dakika habere göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını yaparak "Hükümet olarak, bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak.
7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, hangi cezaevinde? Yedinci Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi?Oyunculukları, konusuyla büyük beğeni toplayan ve sinemalarda binlerce izleyiciye ulaşan 7. Koğuştaki Mucize tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar arasında yerini alacak. Film başlamadan önce hakkında bilgiler merak edildi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi? İşte detaylar...
7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda?Beğenilen filmler arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce hakkında bilgiler merak edildi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
5 Şubat Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 5 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?5 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 5 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 5 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 5 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 5 Şubat Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 5 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 5 Şubat vaka sayısı kaç?
4 Şubat Cuma 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 4 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?4 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 4 Şubat Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 4 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 4 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 4 Şubat Cuma korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 4 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 4 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 4 Şubat vaka sayısı kaç?
Demet Akalın'ı üzecek haber! Muhabirlerden veto yediSon dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntüleyen gazetecileri terslemişti. Bu duruma kızan magazin muhabirleri, Demet Akalın'ı çekmeme karar aldı. Akalın'ın bu gelişme sonrası yapacağı merak konusu oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlüğüne Costica Buceschi getirildiA Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlük görevine Romanyalı hentbol antrenörü Costica Buceschi getirildi.
3 Şubat Perşembe 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 3 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?3 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 3 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 3 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 3 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 3 Şubat Perşembe korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 3 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 3 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 3 Şubat vaka sayısı kaç?
2 Şubat Çarşamba 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 2 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?2 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 2 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 2 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Şubat Çarşamba korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 2 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 2 Şubat vaka sayısı kaç?
1 Şubat Salı 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 1 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?1 Şubat Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 1 Şubat Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 1 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 1 Şubat Salı korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 1 Şubat korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 1 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu mu? 1 Şubat vaka sayısı kaç?
Ünlü Oyuncu Baba Oldu! İşte Bebeğin Cinsiyeti...'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren oyuncu Bartu Küçükçağlayan, babalık sevinci yaşadı. İşte detaylar...
Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" -2-- Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı: "Altyapıda oynarken ayağıma demir girmişti, 'Futbol hayatın bitebilir' dediler" "Antrenmanlardan sonra babam beni sırtında taşıyordu" "Vida'dan çok şey öğreniyorum" Beşiktaş'ın...
Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili?Hurşit Güneş kimdir? sorusu gündem konusu oldu. Türk ekonomist ve siyasetçi Hurşit Güneş, Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğludur. Peki, Hurşit Güneş hakkında en çok araştırılan Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili? sorularının yanıtı haberimizde...
TRT televizyon yayıncılığında 54. yılını kutluyorTRT, 54 yıl önce ilk kez, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, izleyiciyle buluştu.
Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendiAlanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi Alanya Belediyesi Gedevet Yaylası Taşatan mevkiinden kamyonlarla getirdiği yaklaşık 500 ton karı, İskele Şelale Meydanı'na dökerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.
Bakan Kurum, Büyük Ekonomiler Forumu Bakanlar Toplantısı'nda konuştuÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyadan beklentilerinin, dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hale gelmemesi ve bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesi...
Cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan iki kadının cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandıAdana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından 8 ay sonra yakalandı.
22 Ocak Cumartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 22 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?22 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 22 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 22 Ocak Cumartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 22 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 22 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 22 Ocak vaka sayısı kaç?
22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!Vatandaşlar 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 22 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 22 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 22 Ocak Cumartesi korona tablosu!
Ramazan ayı 2022 gün gün takvimi! Ramazan-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Ramazan ayı günleri ve geceleri!Ramazan ayı Mübarek 3 ayların üçüncüsüdür. Ramazan ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Ramazan ayı takvimi! Ramazan ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Ramazan ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Ramazan ayı günleri ne zaman? Ramazan-ı Şerif takvimi!
Lise öğrencileri ulaşım sorunlarına tasarımlarıyla çözüm arayacakÖğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere düzenlenen FIRST® Robotics Competition etkinliğinin bu yılki yarışma konusu açıklandı.
5 YAŞINDAKİ OĞLUNU HASTANE ODASINDA ÖLDÜREN FUTBOLCUYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETBURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
WASHINGTON - ABD Başkanı Biden'ın ilk yılında iç politika karnesinde "kırık notlar" varABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk yılında iç politika karnesinde Kovid-19 ve ekonomi başlıklarında "kırık not" aldı.
Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladıSuriye'deki Beşşar Esed rejimi için çalışan Suriyeli doktor Alaa M, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.
Oğlunu boğan eski süper lig futbolcusuna ağırlaştırılmış müebbetOğlunu boğan eski süper lig futbolcusuna ağırlaştırılmış müebbet Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış...
5 yaşındaki oğlunu hastane odasında öldüren Süper Lig futbolcu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbetBursa'da 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (34), 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.
Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapisBursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
17 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 17 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?17 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 17 Ocak Pazartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 17 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 17 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 17 Ocak vaka sayısı kaç?
17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona tablosu!Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 17 Ocak Pazartesi korona tablosu!
VEBİTCOİN MAĞDURUNA 'YAĞMA' DAVASIKRİPTO para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin şirketindeki 16 milyon liralık alacağı için avukatıyla Diyarbakır'dan Muğla'daki şirket merkezine giden ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilip kovulduğunu öne süren mağdur hakkında, 'hukuki alacağın tahsili...
SPOR Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağızSatranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağızFatih POYRAZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içinde bir...
Son dakika haberi... TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladıSon dakika haber: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı.
Meclis'te "bahçe satrancı" kuruluyorTürkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Meclis içerisinde bir "bahçe satrancı" kuracaklarını söyledi.
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesiÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini, bu kapsamda ödemelerin resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini açıkladı.
Son dakika haberleri | AB'den Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararına destekSon dakika haberi... Avrupa Birliği (AB), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme! Artık maaş günü resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecekSSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.
Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'dan "Raslan" kararına destek AçıklamasıSuriye'deki iç savaşta işlenen insanlık suçlarını araştırmak üzere kurulan Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (UTBM), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum...
Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı ömür boyu hapis cezası aldıAlmanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.
Bakan Özer'den "Okullar erken mi kapanacak" sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruzTürkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyesine dayanırken, yarı yıl tatiline bir hafta kala okulların erken kapanabileceği iddiası gündem yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları koronadan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadesini kullandı.
Son dakika haber | Bakan Özer: Tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı okulumuz yokGelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuştu AçıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta.
Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkinSon dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, "1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır." ifadeleri yer aldı.
10 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu... Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?10 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 10 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 10 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Ocak Pazartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 10 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 10 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 10 Ocak vaka sayısı kaç?
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ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacakABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisinin David Satterfield olacağını duyurdu.
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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ, MAHALLEYE OKUL PROJESİ BAŞLADIBir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi.
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CHP'de "kilitli kapı skandalı" iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildiBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin kahramanları olan 3 üye Genel...
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Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!Yeni yıla girilmesiyle birlikte resmi tatil günleri de merak konusu oldu. Peki, Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri! 2022 yılındaki resmi tatiller ne zaman? Tüm resmi tatil günleri ve detayları haberimizde...
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Plan yapmadan önce bu haberi okuyun! İşte 2022 yılındaki resmi tatiller2022'nin ilk gününde vatandaşların en merak ettiği konuların başında, resmi ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği bulunuyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için işte bu yılın tatil günleri...
Türkiye'nin en uzun AVM akvaryumu, denizi olmayan bir şehrin sakinlerini keşfe çıkarıyorTürkiye'nin AVM içindeki en uzun tünel akvaryumu olan Ankara Aqua Vega Akvaryum, 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yaparak büyük küçük her yaştan insanın ilgisini çekiyor.