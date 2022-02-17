23 Nisan Haberleri - 23 Nisan Haber - Haberler

Türkiye'nin en uzun AVM akvaryumu, denizi olmayan bir şehrin sakinlerini keşfe çıkarıyor

Türkiye'nin AVM içindeki en uzun tünel akvaryumu olan Ankara Aqua Vega Akvaryum, 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yaparak büyük küçük her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

23 Nisan - 01.01.2022