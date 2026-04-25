AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Samsun'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, " Türkiye'mizin kalkınmasıyla dünya mazlumlarına umut olacak büyük ve güçlü Türkiye'yi nasıl hayata geçiririz, bunun derdindeyiz." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Vezirköprü İlçe Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında ülkenin kalkınma mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.

Siyasetin temel amacının millete hizmet etmek ve sorunlara çözüm üretmek olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, "Siyaset, sorunları çözmek, milletimizi geleceğe taşımak, ayrılıkları birlikle buluşturmak, insanımızın refahtan, huzurdan daha çok pay almasını sağlamak için vardır. Hizmet siyaseti anlayışımız, bunun temelinde yer alır. Biz, bunun için siyaset yapıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Türkiye'mizin kalkınmasıyla dünya mazlumlarına umut olacak büyük ve güçlü Türkiye'yi nasıl hayata geçiririz, bunun derdindeyiz. Yol yaparken, hastane yaparken, barajlar inşa ederken, savunma sanayimizde mazlumlara umut olacak adımları yaparken hep bir idealimiz var. O da büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasını adalet, hak ve hukuk mücadelesi açısından önemsediklerini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Dünyada zalimler var, bunlar hakim olmaya çalışıyor. Biz de zalimlerden bir zalim olmak için değil adaleti sağlayalım, hakkı, hukuku ve insanlığı yeniden yükseltelim, bunun için Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasını istiyoruz. Her yaptığımız çalışmada, şu meydanlarda bir araya geldiğimiz her buluşmamızda sadece fiziki bir çalışma içinde değiliz. Her sıktığımız elde, gönlüne ve zihnine misafir olmak istediğimiz her kardeşimizle, varlığımızla, çalışmamızla, gayretimizle, halimizle ve duruşumuzla adeta dua ediyoruz. Rabb'im bu ülkenin geleceğini, milletimizin birlik ve beraberliğini, ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye istikametindeki ilerleyişini daim kılsın."

"Bu milletin sokaklarında, çarşısında, pazarında Osmanlı diye, Selçuklu diye bir sorun var mı?"

Büyükgümüş, 2028 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceklerini belirterek, bunun için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

CHP'yi eleştiren Büyükgümüş, "Bir 23 Nisan'ı daha geride bıraktık. Törenlerimizi büyük coşkuyla, çocuklara bayram hediye eden milletimizin yüksek ferasetine yakışır şekilde yaşadık ama mehtere sırtını dönenler var. Neymiş? Bu, saray kıyafetiymiş. Çocuklar, bu saray kültürüyle büyüyorlarmış. Bunları söyleyenlerin tarihten ve şuurdan nasibini almadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mehteran Birliği'nin bulunduğunu anlatan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi o bölük gitse Gaziantep'e, oradaki CHP teşkilatları buna da mı sırtını dönecek? Türk askerine de mi sırtlarını dönecekler? Mehteran deyince, Osmanlı deyince, medeniyetimiz deyince bunların anladığı bu mu? Ne için siyaset yaptığımızı, neyle mücadele ettiğimizi burada görüyoruz. Bu milletin sokaklarında, çarşısında, pazarında Osmanlı diye, Selçuklu diye bir sorun var mı? Yok. Biz, milletimizin şeref vesikası olan, tarihimizin her bir sayfasını gönlümüzde ve zihnimizde bir emanet, yarınlara bizi ulaştıracak büyük bir şuur olarak taşıyoruz."

Büyükgümüş, siyasetin kişisel hırs ve makam arayışı için yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bundan nasibini almayanlar siyaseti, 'Ben nasıl buraya girerim de bir koltuk kaparım, oradan da nasıl heva ve hevesimi tatmin ederim?' diye görüyor. Omuzlarımızdaki sorumluluk, bu anlayışın Türkiye'mizde asla yüz bulmamasını sağlamaktır. Onun için mücadele ediyoruz, onun için gayret ediyoruz." dedi.

Törene AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile partililer katıldı.