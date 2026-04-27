Mehter tartışmalarının hedefi olan okul yönetiminden açıklama: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan kutlamalarında mehter marşının yarıda kesildiği yönündeki iddiaları yalanlayan okul aile birliği, görüntülerin kasıtlı olarak kurgulandığını savunarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, "Mehter marşının yarıda kesildiği" yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu. Tartışmalar üzerine bir basın toplantısı düzenleyen okul aile birliği yönetimi, iddiaları yalanladı.

Açıklamada, kutlama programının büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildiği ve hiçbir sınıfın gösterisinin yarıda kesilmediği vurgulandı. Mehter marşı eşliğinde gerçekleştirilen gösterinin 3 dakika 13 saniye sürdüğü belirtilirken, gösterinin alkışlarla tamamlandığı, müziğin tekrar çalmaya başlaması nedeniyle sıradaki gösteri için müdahale yapıldığı savunuldu.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan, görüntülerin kasıtlı olarak kesildiğini belirterek, sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Erdemir, ?"Mehter marşı eşliğindeki gösteri 3 dakika 13 saniye sürmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Ancak gösteri bittikten sonra müzik tekrar çalmaya başlayınca, program akışı gereği çıkış müziğine geçilmiştir. Sosyal medyaya servis edilen videolar, gösteri bittikten sonraki anları kapsayan kurgulanmış görüntülerdir. Bir sendika şube başkanı, şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla okulumuzu ve idarecileri hedef gösterdi. Bu tür asılsız haberlerin halkı kin ve nefrete sürüklemektedir. Söz konusu şahıs hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağız" dedi.

Veliler ise okul müdürü ve yöneticilerine destek vererek, okul yönetiminin milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu, kısıtlı imkanlara rağmen okul bünyesinde mescit alanı oluşturulduğunu ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri düzenlendiğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı