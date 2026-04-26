Rektör Gülçin makamını çocuklara devretti

Rektör Gülçin makamını çocuklara devretti
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 23 Nisan kapsamında makamını çocuklara devrederek temsili senato toplantısında onların görüş ve hayallerini dinledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, makamını çocuklara devrederken, üniversite personelinin çocukları ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla temsili bir senato toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ VE TALEPLERİNİ PAYLAŞTI

Toplantıda söz alan çocuklar; eğitim, bilim, spor ve kampüs yaşamına ilişkin görüşlerini dile getirerek üniversite yönetimine öneriler sundu. Miniklerin özgürce fikirlerini ifade ettiği programda, çocukların hayal gücü ve bakış açılarının geleceğe yön verecek önemli bir değer olduğu vurgulandı. Rektör Gülçin, çocukların sesine kulak vermenin önemine dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIMIZIN FİKİRLERİ YOL GÖSTERİCİ”

Rektör Gülçin, yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek onların gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Konuşmasında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan çocuklara da dikkat çeken Gülçin, tüm çocukların barış ve güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi.

DUYARLILIK VE DAYANIŞMA MESAJI

Programda ayrıca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan üzücü olaylara değinilerek hayatını kaybeden öğrenciler anıldı. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi ile sona ererken, 23 Nisan’ın anlam ve önemine yakışır bir birlik ve dayanışma mesajı verildi.

Haber: Servet Arslan

