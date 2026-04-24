Diyadinli öğrenciye 23 Nisan'da unutulmaz görev

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Yukarı Satıcılar İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda ağırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri ağırladı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Yukarı Satıcılar İlkokulu öğretmeni ve öğrencilerini komutanlıkta kabul etti. Program kapsamında, bayramın anlam ve önemine binaen komutanlık makamı temsili olarak bir öğrenciye devredildi.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Çardakcı, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çekti. Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı