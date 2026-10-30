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Yalova Çiftlikköy'de 29 Ekim bilim şenliğinde çocuklar robotlarla buluştu

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Yalova Çiftlikköy'de 29 Ekim bilim şenliğinde çocuklar robotlarla buluştu
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi. 23 Nisan Meydanı'ndaki kortejin ardından Osman Bakay Spor Tesisleri'nde robot gösterileri ve sanal gerçeklik uygulamaları çocuklarla buluştu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.

23 Nisan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Osman Bakay Spor Tesisleri'nde devam etti.

Belediye bandosu, animatörler, palyaçolar, tahta bacak ve insansı robotun eşlik ettiği yürüyüşe çocuklar ve aileleri katıldı.

Kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte robot gösterileri ve jonglör performansları sergilendi. Çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle çeşitli uygulamalara katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çini, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinde hazırlanan çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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