Bursa Nilüfer Kadın Korosu'ndan duygusal 23 Nisan kutlaması

Sosyal sorumluluk projeleri yararına konserler vermesiyle bilinen Bursa Nilüfer Kadın Korosu, 23 Nisan'da hastanelerde yatılı tedavi gören çocukları unutmadı.

Geçtiğimiz yıllarda ilkokullardaki öğrenciler ile okullarda 23 nisan kutlama etkinlikleri yapan koro, bu yıl hastanelerde yatılı tedavi görmekte olan hasta çocukları ziyaret edip, onlara armağanlar vererek bayramlarını kutladı, çocukları hasta yataklarında mutlu etti.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel "Bu yıl 23 Nisan'da hasta çocukları mutlu etmek istedik. Çünkü biliyoruz ki bu çocuklar sağlıklı olsalardı, bayramlarını okullarında arkadaşlarıyla birlikte kutlayacaklardı. Hastalıkları nedeniyle okullarındaki kutlamalara gidemediler. Onlar gidemediler belki ama bizler koromuzu temsilen bir gurup arkadaşımızla onlara gidebilirdik. Bu düşünce ile hastane yöneticileri ile iletişime geçtik. Talebimizin olumlu bulunmasıyla; aramızda topladığımız paralarla her yaşa uygun, çocukları mutlu edecek hediyeler aldık. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ettik". dedi.

Önce, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden koro üyeleri, 23 Nisan için bayrak ve balonlarla donatılmış, palyaçolarında yer aldığı çocuk kliniğinde her yaşta yatan çocukları Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Arap ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Medine Seymen Aybey ile birlikte tek tek ziyaret ederek yaşlarına uygun oyuncak, giyim ve zeka oyunları armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Daha sonra da Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde yatan çocuk hastaları, hastane Müdür Yardımcısı Pelin Dardağ eşliğinde ziyaret eden koro şefi ve koro üyeleri hasta çocuklara armağanlar verdi. Her iki hastanede çocuklarla ve refakatçi velileri ile duygusal anlar yaşandı. Gözlerdeki mutluluğa karışan gözyaşları 23 Nisan'ın farklı bir kutlaması oldu. Koro,şimdi 10 Mayıs da Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirecekleri 21.Yıl kon serine hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı