Göztepe 23 Nisan Şenliği 3'üncü kez yapıldı

GÖZTEPE Spor Kulübü geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Şenliği'ni 3'üncü kez İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Onursal Başkan Mehmet Sepil ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere kulüp sporcuları çocuklarla bir araya geldi. Toplam 19 branşta binlerce sporcusu olan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve GÖSEV'in organizasyonuyla düzenlenen şenliğimiz, bu yıl da İzmir BB İnciraltı Spor Tesisleri'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sizlerle buluşuyor. Birbirinden farklı spor dallarında onlarca etkinlik ve turnuva ile çocuklarımızla 23 Nisan'ın coşkusunu birlikte yaşıyoruz. İzmir BB İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen şenliğimizde Onursal Başkanımız Mehmet Sepil ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Cemil Tugay, geleceğimizin umudu çocuklarımızla buluştu. 23 Nisan'ın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

