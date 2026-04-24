AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten 23 Nisan töreninde çocuklara sırtını dönen CHP'lilere tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, " 23 Nisan'da çocuklarımızın sevincine ortak olmak yerine, milli kültürümüzün bir parçası olan mehterimize sırt dönen anlayış, milletimizin değerleriyle arasındaki mesafeyi bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te düzenlenen törende, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve diğer partililerin mehter marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığının çocuk mehteran takımını ziyaretine ilişkin paylaşımını alıntılayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"23 Nisan'da çocuklarımızın sevincine ortak olmak yerine, milli kültürümüzün bir parçası olan mehterimize sırt dönen anlayış, milletimizin değerleriyle arasındaki mesafeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Mehter, bu milletin tarihinin, hafızasının ve ortak gururunun sesidir. Çocuklarımızın heyecanını ideolojik ezberlere kurban edenlere karşı Gaziantep İl Başkanlığımız, evlatlarımızın yanında durarak en doğru cevabı vermiştir. CHP kendi ezberleriyle uğraşmaya devam etsin. Biz çocuklarımızın kalbini inciten değil, onların sevincine ortak olan bir siyasetin temsilcisi olmayı sürdüreceğiz."